كأس أمم إفريقيا 2023.. تسعيرة غانية بـ 400 دولار تبرز خفة ظل المصريين

كان وما زال المصريون معروفين بخفة الظل، يحولون الأحداث حولهم إلى مادة للتندر، وإلى سيل من النكات حتى في أسوأ الظروف، فهو شعب فكاهي، وسريع البديهة حينما يتعلق الأمر بالسخرية والضحك.

ويتعلق الأمر بقرار الاتحاد الغاني لكرة القدم، الخاص بتقديم إغراءات مالية للجماهير من أجل مساندة منتخب النجوم السوداء (كما يلقب) في المباراة المصيرية أمام مصر، بقمة مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس.

وبحسب موقع "غانا سوكر نت"، فإن وزارة الرياضة في غانا قررت تشجيع الجماهير لحضور مباراة مصر المرتقبة، بمنح كل مشجع سيتواجد في المباراة مبلغ 400 دولار، بعدما هددت جماهير غانا بمقاطعة بقية مباريات النجوم السوداء في أمم أفريقيا، بعد الخسارة القاسية 1/2 من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

وتعاملت الجماهير المصرية مع القرار الغاني بخفة ظل، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والتعليقات الساخرة، تعقيباً على الأمر.

وكتب أحد المشجعين المصريين، عبر منصة "إكس": "كنت حاسس أن عندي أصول غانية، إلى أبيدجان لمؤازرة المنتخب"، وعلق آخر: "أنا اسمي الحقيقي توماس بارتي (مدافع أرسنال)"، وخرج ثالث بتعليق، قائلاً: "غانا أم الدنيا".

وكتب أحد المشجعين، مازحاً: "طب هي طياره كوت ديفوار بتطلع من مصر الساعة كام؟"، وقالت مشجعة مصرية: "لأ ده كدة، غانا الهوى غانا بقى"، وعلق آخر: " أنا جدي غاني ومكنتش أعرف، تحيا غانا".

وتنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، مباراة منتخب مصر أمام غانا، بشغف كبير، لاسيما إنها تعتبر مصيرية بالنسبة للمنتخبين، حيث يبحث كل منهما عن الفوز في هذا اللقاء.

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2)، في مفاجئة غير متوقعة، بلقاء الجولة الأولى، وطالبت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي من لاعبيها، القتال أمام غانا والرأس الأخضر في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في مباراة غانا، التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

. الرأس الأخضر - 3 نقاط

. موزمبيق - نقطة

. مصر - نقطة

. غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء اليوم الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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