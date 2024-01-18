شعبية بايدن تتراجع .. واحتمال فوزه بولاية رئاسية ثانية قائم

يبدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن أضعف مما كان عليه في أي وقت مضى، حيث تواصل شعبيته التراجع. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يشهد تخلفا في ولايات مثل جورجيا. والأكثر من ذلك، هو أن التحالف المعادي لترامب يتداعى، أو قد تداعى بالفعل.

ويقول الكاتب الأمريكي جاكوب هيلبرون، رئيس تحرير مجلة ناشيونال انتريست، إن ذلك على الأقل ما يعتقده المحلل والكاتب الأمريكي جوناثان تشايت، الذي عرض تقريرا مطولا عن المصاعب الحالية التي يواجهها بايدن.

واتسمت صبغة التقرير بالسوداوية. وبعد جولة في التاريخ السياسي النازي، ونظرة لنهج الفيلسوف والمفكر الأمريكي كورنيل ويست، ومناقشة أفكار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبق جو ليبرمان، والمخطط السياسي الاستراتيجي مارك بن، وعرض لمحة عن المحافظين الجدد، خلص تشايت إلى أن" العاطفة السياسية كلها تقف إلى جانب التطرف، وأن الحياة الطبيعية تبدو مستنفدة، ومنهكة، وشجع هذا الأعضاء السابقين في التحالف المناهض لترامب على الانجذاب نحو اهتمامات أخرى تبعث فيهم الحياة.

وهناك عدد كبير من الأمريكيين الذين كانوا يصفون ترامب بأنه لا يطاق، إما نسوا كم هو فظيع أو لديهم بعض الرغبة الغريبة في عودته.

ويضيف هيلبرون في تقرير نشرته ناشونال انتريست أنه يبدو أن لدى إدارة بايدن ربيعا جديدا في خطوتها في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له للمنافسة على العودة لتولى رئاسة الولايات المتحدة. وربما تعرف إدارة بايدن شيئا ما ينساه الديمقراطيون المتوترون، وهو أن ترامب ربما يكون الشخص الوحيد الذي يمكنه وحده ضمان إعادة انتخاب بايدن.

ويقول هيلبرون إنه حتى في الوقت الذي يسعى فيه ترامب جاهدا إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري له، والذي يبدو مثل تتويج أكثر منه معركة، لا يستعد ترامب في الحقيقة لمعركة انتخابية صعبة ضد بايدن. فهو حتى لم يتنازل ليناظر المرشحين الجمهوريين نيكي هيلي ورون ديسانتيس . وبدلا من ذلك، اعتمد على شعار قاعدته السياسية "ماجا" ويعني" فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، ليدفعه إلى الفوز. وربما أصبح ترامب معتادا بالفعل على المعارك الانتخابية لدرجة أنه ليس في حاجة لتحمل صعوبات أي حملة حقيقية. ويؤكد هيلبرون أنه سوف يكون على خطأ إذا ما قلل ترامب من أهمية بايدن.

فمن ناحية، أوضح خطاب بايدن في جامعة فالي فورج أنه يتوق لاحتمال خوض جولة أخرى ضد ترامب. وحتى الآن، لم يقدم ترامب أي رسالة ترضي الناخبين بخلاف قوله إنه سوف يعيد أمجاد الماضي، وهو في حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك.

ومن الواضح أيضا أن إدارة بايدن سمحت عمدا لترامب بخطف الأضواء. وقد فعل بايدن نفس الشيء أثناء ترشحه السابق للرئاسة. والنتيجة هي أن ترامب يبلغ ذروته مبكرا - مبكرا للغاية.

ومن الممكن أيضا أن يعاني ترامب أمام القضاء، وهو يعاني بالفعل من انتقاد قاس من "إي جين كارول" التي يحاول دائما الاستخفاف بها، والتي يواجه قضية تشهير بسببها. ومن المرجح أن يأمر القاضي أرثر إنجورون بتفكيك إمبراطورية أعمال ترامب. كما أنه من المرجح تماما أن ترفض المحكمة العليا ادعاءه بأنه يتمتع بالحصانة الرئاسية. وقد لا تؤدي القضايا إلى توجيه ضربة قاضية لترامب، لكنها لن تكون ضعيفة التأثير. ويطالب الجمهوريون حاليا بأن يكون ترامب حريصا على تحقيق ما يتمنون.

ويشير هيلبرون إلى أنه من المؤكد أن بايدن يواجه صعوبات عديدة محتملة ومن الممكن أن يرفض الكونغرس مساعدة أوكرانيا في أكبر كارثة للسياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية حرب فيتنام.

ولكن في دلالة على قوة الرئاسة، استدعى بايدن قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض لبحث حزمة أمن قومي كبيرة، واثبت فعاليته في إقناع الكونغرس بإقرار التشريع. وإذا ما استطاع تمرير اتفاق خاص بالحدود وأوكرانيا، فإنه مرة أخرى سيعزز سجله التشريعي.

واختتم هيلبرون تقريره بالقول إن ما يحدث الآن في الولايات المتحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية، قد حدث من قبل ولا يبدو الأمر سيئا بالنسبة لبايدن، فقد فاز في المرة السابقة سواء أراد ترامب أن يعترف بذلك أم لم يرد.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز