انتخابات تمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشر تحسم معركة نيكي هايلي

نجحت نيكي هايلي الأربعاء في استمالة الناخبين في نيوهامبشر مع انتقال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين إلى الولاية الواقعة شرقا والتي تعد حاسمة في مسعى هذه المرشحة لكسب ترشيح الحزب أمام خصمها الأوفر حظا دونالد ترامب.

وتظهر الاستطلاعات أن المندوبة السابقة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، المرأة الوحيدة في السباق، تمثل التهديد الرئيسي لمساعي ترامب للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

في الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت أرقام شعبيتها والتبرعات والتأييد لها.

لكن أملها في معركة يتنافس فيها شخص واحد أمام الرئيس السابق، منيت بانتكاسة عندما تغلب عليها حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ليحتل المركز الثاني في انتخابات المجالس الشعبية (كوكس) في أيوا الإثنين.

وخيبة الأمل هذه فاقمت الضغوط على هايلي لوضع ديسانتيس في المقعد الخلفي في نيوهامبشر الثلاثاء ومواصلة تحديها لترامب فيما تقترب المعركة من مسقط رأسها ولاية كارولاينا الجنوبية

وقال حاكم ماريلاند السابق وأحد مؤيد هايلي لاري هوغان "إذا حققت هايلي نتائج جيدة في نيوهامبشر فإن ذلك سينقل الزخم والطاقة والإثارة إلى حملتها في كارولاينا الجنوبية".

ملعب

لم يسبق أن خسر أي مرشح السباق بعد فوزه بأول ولايتين وقد يكون من شبه المؤكد أن ترامب الذي سحق ديسانتيس وهايلي في ولاية أيوا سيعلن انتهاء معركة ترشيح الجمهوريين بفوز في نيوهامبشر.

وجعل ذلك من الولاية ميدانا يحدد قواعد اللعبة لهايلي في وقت تشير تقارير إلى وقف التبرعات إذا فشلت في الفوز أو الحلول في المركز الثاني بنتائج قريبة من ترامب.

ومتحدثة الأربعاء في مدينة روتشستر الصغيرة، قالت هايلي لأنصارها إنها صوتت مرتين لترامب لكن "لا يمكن أن يكون لدينا بلد في حالة من الفوضى وعالم يحترق ونذهب إلى أربع سنوات أخرى من الفوضى. لن ننجو من ذلك".

اضافت "لا يمكن هزم فوضى الديموقراطيين بفوضى للجمهوريين" منتقدة ترامب والرئيس جو بايدن في نفس الوقت.

ويبدو أن معركة ترامب أصبحت أسهل في فبراير إذ بدأت الولايات الجنوبية الأكثر محافظة في التصويت قبل "الثلاثاء الكبير" الكاسح في 16 ولاية ومنطقة في الخامس من مارس.

لكن عليه أولا أن يكسب انتخابات نيوهامبشر أولا حيث تراجعت شعبيته أمام تقدم لهايلي بتواجدها أكثر على الأرض.

وأحد الأسباب التي تجعل هذه الولاية أكثر صعوبة بالنسبة لقطب العقارات هو الشريحة الكبيرة للمستقلين الذين يصوتون في الانتخابات التمهيدية وغالبا ما يؤيدون مرشحين أكثر اعتدالا.

وتمكنت هايلي من خفض نسبة التأييد لترامب في الخريف من 35 إلى 14 بالمئة، كما أطاحت ديسانتيس الذي بات يحتل المرتبة الثالثة في الاستطلاعات بفارق كبير، لتجعل الانتخابات التمهيدية سباقا بين مرشحين اثنين.

ويُنظر إلى قرار حاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي سحب ترشيحه، بمثابة دفعة لهايلي، وكذلك تأييد حاكم نيوهامبشر الجمهوري كريس سونونو لها.

لكن ابنة مهاجرين هنديين أثارت تساؤلات خلال حملتها أولا بسبب عدم الاعتراف بالعبودية سببا للحرب الأهلية، ثم لتأكيدها الثلاثاء أن أمريكا "لم تكن أبدا بلدا عنصريا".

رسالة

ويتسامح أنصار ترامب مع تجاوزات من شأنها أن تطيح بهايلي أو أي مرشح آخر، وقد اتخذت هجماته على حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة ميلا عنصريا واضحا.

وأشار إليها الثلاثاء باسمها الأول نيماراتا، فيما اعتُبرت رسالة هدفها لفت الانتباه إلى أصولها.

وروّج لمنشور يزعم أن المرشحة البالغة 51 عاما غير مؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية لأن والديها لم يكونا مواطنين أمريكيين لدى ولادتها.

وحاولت تحقيق توازن بين الرد على ترامب بسبب الجدل الواسع المحيط بترشيحه وكسب مؤيديه المخلصين.

فقد قللت من أهمية التهم الجنائية الـ91 التي يواجهها وامتنعت عن التعليق على اتهامه بالاعتداء الجنسي قائلة إنها "لم تنظر" في القضية.

لكنها كثفت هجماتها الأربعاء عندما وزعت حملتها مذكرة تصور ترامب "أكثر ضعفا مما يعتقد عادة" وروجت لإعلانات تلفزيونية تصور ترامب متنمرا وكاذبا.

وأعلنت هايلي أيضا أنها لن تشارك في مناظرتين قبل الانتخابات التمهيدية ما لم ينضم إليها ترامب على المنصة، لتعزز رسالة مفادها أنه لا ينبغي بعد الآن النظر إلى ديسانتيس كمرشح ذي مصداقية.





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