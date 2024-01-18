شرطة دبي تتلقى 108 آلاف بلاغ عبر خدمة «عين الشرطة» خلال 5 سنوات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم نتائج خدمة عين الشرطة للإبلاغ عن التجاوزات الجنائية والقانونية والظواهر السلبية بعد مرور خمس سنوات على تدشينها، حيث بلغت 108100 بلاغ جنائي ومروري بإجمالي 61287 بلاغاً جنائياً و46813 بلاغاً مرورياً.

وقال اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الادارة العامة للعمليات إن هناك ارتفاعاً في الوعي والمسؤولية المجتمعية ما أدى إلى ارتفاع في اعداد المستخدمين، موضحاً أن الشخص المبلغ محمي ولا يطلب منه بيانات شخصية وما عليه سوى تقديم ملاحظته او معلومته.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور أن عين الشرطة اسهمت في تطويق بعض السلوكيات المرورية كالتهور في القيادة بالمناطق البرية او التجمع في مناطق سقوط الأمطار.

يذكر أن خدمة «عين الشرطة» تُمكن مستخدمي تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل معها للإبلاغ عن أية تجاوزات أو سلوك أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون ليكون جميع أفراد المجتمع مسؤولين في الحفاظ على سلامته وأمنه، وهناك سهولة في استخدام خدمة «عين الشرطة» عبر التطبيق الذكي، حيث يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن لمستخدم هذه الخدمة تحديد موقعه أو موقع الحدث.





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