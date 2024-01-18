«الكرة الذكية» من هيئة كهرباء ومياه دبي تمنع هدر 243 مليون جالون مياه

أثمر استخدام هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للكشف عن التسريبات غير المرئية في خطوط نقل المياه المدفونة تحت الأرض، والتي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية، عن منع هدر 243 مليون جالون من المياه وتحقيق وفورات مالية تصل إلى 9.66 مليون درهم خلال العام 2023. وأسهمت تقنية "الكرة الذكية" في الكشف عن 81 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في إبريل 2021 وحتى نهاية 2023. وتعمل التقنية على تقليل النفقات التشغيلية حيث يتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستثمر أحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030. ونعمل من خلال الشبكة الذكية على تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها. وتراقب الهيئة شبكة نقل المياه وتتحكم بها عن بعد على مدار الساعة من خلال نظام الإشراف والتحكم عن بعد (اسكادا) الذي أطلقنا خلال العام 2023 المرحلة الثالثة منه، وذلك ضمن جهودنا في التحول الرقمي باستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة التي تشمل النمذجة الهيدروليكية، ونظام محاكاة التدريب، وأدوات التقارير المتقدمة. ويتيح ذلك للهيئة مراقبة شبكة المياه في دبي عن بعد على مدار الساعة، بما في ذلك شبكة أنابيب نقل المياه، ومحطات الضخ والخزانات التي تمتد على مساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تركيب أكثر من 10 آلاف جهازاً ذكياً. وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مناطق قياس فرعية على مستوى شبكة التوزيع وتقوم بانتظام بتوسيع شبكة النقل وأصول التوزيع الرئيسية."

من جهته، قال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تتكون تقنية "الكرة الذكية" من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه وتسير بنفس سرعة تدفق المياه، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز أو أي خلل في أنابيب المياه والتي يتميز كل منها بخصائص فريدة. وبعد استخراج الكرة، يتولى برنامج خاص معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام خوارزميات رياضية توضح الموقع الدقيق للتسريبات أو جيوب الغاز أو حالات الخلل خلال مرور الكرة داخل الأنابيب. وتسير الكرة داخل أنابيب المياه بسرعة تصل إلى أكثر من 3 كيلومترات في الساعة، أي إنه يمكنها فحص أكثر من 35 كيلومتراً من الأنابيب في اليوم الواحد دون التأثير على تدفق المياه."

يذكر أن الهيئة حققت نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

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