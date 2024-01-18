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«عزيزي» تدشن أعمال ثاني أطول برج على شارع الشيخ زايد بقيمة 5.5 مليارات درهم

1/18/2024 5:26:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت «عزيزي للتطوير العقاري»، المطور الخاص في دولة الإمارات، رسمياً أعمال بناء ثاني أطول برج بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، والذي يقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد في دبي. ومن المقرر استكمال أعمال بناء البرج في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندق 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق راحة متنوعة ومزايا فريدة من نوعها. وسيتم الإعلان عن موعد حفل وضع حجر الأساس في وقت لاحق.

وأكد مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عزيزي للتطوير العقاري»، أن هذا اليوم يعد استثنائياً في مسيرة الشركة مع البدء بشكل رسمي في تنفيذ أعمال البناء في أحد أهم مشاريع عزيزي في دبي. وقال: «في الوقت الذي نتطلع فيه لوضع حجر الأساس للمشروع؛ يسعدني أن أحتفي به برفقة فرق العمل لدينا والذين سيتكفلون ببناء وإنجاز هذا البرج والمعلم البارز».

وأضاف: «يمثل بناء البرج؛ إرثاً لشركة عزيزي، وينسجم مع التزامنا برد الجميل لإمارة دبي التي كان لها الأثر الكبير فيما وصلنا إليه من نجاح استثنائي بفضل بيئتها الآمنة والمستقرة، والفرص العديدة التي تزخر بها، ولا ننسى بالطبع مجتمع الإمارة الكريم والمعطاء».

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