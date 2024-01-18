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«دبي للمجوهرات» تمنح 25 كيلو من الذهب لـ300 فائز

1/18/2024 5:26:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن اختتام حملتها لمهرجان دبي للتسوق بنجاح، حيث قامت المجموعة بمنح 25 كيلوغرامًا من الذهب لـ300 فائز خلال الحملة التي استمرت على مدار 38 يومًا.

وخلال الحملة، حظي المتسوقون بفرصة للمشاركة في حملة السحوبات بإنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات، المصنوعة من الذهب أو الألماس أو اللؤلؤ في أي من متاجر المجوهرات المشاركة، البالغ عددها 275 في الفترة من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في «دبي للاقتصاد والسياحة»: «نحن سعداء بالاستجابة الهائلة لحملة مهرجان دبي للتسوق هذا العام. يعد مهرجان دبي للتسوق فرصة للاحتفال والربح، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات من خلال منح 25 كيلوغراماً من الذهب لعملائنا الكرام. ويعد نجاح هذه الحملة بمثابة شهادة على حيوية وديناميكية قطاع المجوهرات في دبي، ونحن نتطلع إلى مواصلة منح عملائنا المزيد من فرص الربح في المستقبل».

وتضمنت الحملة التي أطلقتها مجموعة دبي للمجوهرات سلسلة من السحوبات على جوائز تتراوح من 10 جرامات إلى ربع كيلو من الذهب. كما قدمت المجموعة أيضًا سحبًا رقمياً، مما زاد من فرص المشاركين في الربح.

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