توقعات بتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين 240 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
من المتوقع أن تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين خطوات كبيرة خلال الأعوام الـ10 إلى الـ 15 المقبلة، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 73ر1 تريليون يوان (4ر240 مليار دولار أمريكي)، بحلول عام 2035.
وأفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرقم يمثل 6ر30% من الحجم الإجمالي العالمي لسوق الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ورد في تقرير جديد صدر عن شركة "سي سي آ دي كونسلتنج" لأبحاث السوق.
وجاء في التقرير أن تقنية الذكاء الاصطناعي صارت قوة دافعة رئيسية لتعزيز التنمية المبتكرة للاقتصاد الرقمي، كما يتسارع تكاملها مع الاقتصاد الحقيقي، وهو الأمر الذي سيعزز التحول الرقمي للصناعات وتصنيع التقنيات الرقمية.
وأضاف التقرير أن عدد نماذج اللغات الكبيرة التي تضم أكثر من مليار من البارامترات في الصين، وصل إلى 234 نموذجا حتى ديسمبر من عام 2023، في حين يتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد في مجالات أوسع، مثل الإعلام والتمويل وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع الذكي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN18012024000110011019ID1107737359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.