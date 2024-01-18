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توقعات بتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين 240 مليار دولار

1/18/2024 5:26:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين خطوات كبيرة خلال الأعوام الـ10 إلى الـ 15 المقبلة، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 73ر1 تريليون يوان (4ر240 مليار دولار أمريكي)، بحلول عام 2035.

وأفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرقم يمثل 6ر30% من الحجم الإجمالي العالمي لسوق الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ورد في تقرير جديد صدر عن شركة "سي سي آ دي كونسلتنج" لأبحاث السوق.

وجاء في التقرير أن تقنية الذكاء الاصطناعي صارت قوة دافعة رئيسية لتعزيز التنمية المبتكرة للاقتصاد الرقمي، كما يتسارع تكاملها مع الاقتصاد الحقيقي، وهو الأمر الذي سيعزز التحول الرقمي للصناعات وتصنيع التقنيات الرقمية.

وأضاف التقرير أن عدد نماذج اللغات الكبيرة التي تضم أكثر من مليار من البارامترات في الصين، وصل إلى 234 نموذجا حتى ديسمبر من عام 2023، في حين يتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد في مجالات أوسع، مثل الإعلام والتمويل وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع الذكي.


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