«دو» تطلق «كير كونيكت» لتعزيز جودة خدمات المؤسسات

كشفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن منصتها الجديدة «كير كونيكت - Care Connect»، والتي توفر للمؤسسات حلاً شاملاً وفعّالاً لضمان جودة خدمات الشبكة وكفاءتها.

وتستهدف المنصة تقديم الدعم لعملاء دو الحاليين والجدد من المؤسسات، والذين يعتمدون على خدمات الاتصال المُدارة التي توفرها الشركة، بما يساهم في إحداث تحول إيجابي ملموس في تعزيز شفافية خدمات الشبكة وتسهيل الاتصال السلس عبر مختلف الأقسام.

وصممت «دو» منصتها الجديدة بميزات وخصائص متطورة وأدوات مخصّصة لجمع البيانات المعقّدة من الشبكة، وتصنيفها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتجمع المنصة عناصر ووظائف مختلفة لضمان جودة خدمة الشبكة ودمجها في واجهة واحدة، بما يؤدي إلى إيجاد حل متكامل للتحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بالإدارة غير المنسّقة لمنصات وخدمات مزودي الطرف الثالث. ويهدف هذا الحل المتكامل إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمديري تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأنظمة ومديري الخدمات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي المساهمة في تحسين معايير التميز في تجارب العملاء.

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «تمثّل منصتنا الجديدة تحولاً نوعياً في نهجنا تجاه إدارة شبكات المؤسسات. فمن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، سنمكن عملائنا من المؤسسات من التركيز على الأهداف الأساسية المتعلقة بنمو أعمالهم مع التأكد من ضمان جودة خدمات الشبكة. ويسلّط إطلاق هذه المنصة الضوء على التزامنا المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي وتقديم المزيد من الابتكارات التي تتمحور حول متطلبات عملائنا».

ويواجه مقدمو الخدمات، في كثير من الأحيان، تحديات فيما يتعلق بعد تناسق أو تكامل الأدوات الإدارية التي تأتي مع منصات الطرف الثالث. وتعمل منصة «كير كونيكت» من دو على دمج هذه الأدوات في نموذج إداري موحد من خلال تجميع بيانات الشبكة عبر خدمات متعددة، وتصنيفها، ومن ثم تحويلها إلى رؤى مفيدة لتحسين جودة الخدمات وإعداد تقارير حول أدائها على نحو سلس وخالٍ من التعقيد. وتسهم الوظائف والميزات التي توفرها المنصة في الحد من تعقيدات إدارة الخدمات، والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات لجمع البيانات، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الترابط والتكامل في إدارة الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصة على تعزيز مستوى التفاعل مع العملاء من خلال تقديم عرض مشترك لمؤشرات أداء الشبكة. ويسمح ذلك للعملاء ومديري تكنولوجيا المعلومات بمراقبة خدماتهم في الوقت الفعلي، وتقديم ملاحظاتهم لمزودي الخدمات، وبالتالي خلق بيئة تعاونية تضمن التحسين المستمر في العمليات.





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