فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى مومباسا في كينيا

دشنت فلاي دبي رسميا رحلاتها المباشرة الى مدينة مومباسا الكينية لتصبح بذلك اول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة الى هذه المدينة بواقع أربع رحلات اسبوعيا. وهبطت الرحلة الافتتاحية للناقلة في 17 يناير في مطار مومباسا الدولي لترتفع شبكة فلاي دبي في أفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

واستقبلت الرحلة الافتتاحية FZ 1289 القادمة من مطار دبي الدولي برشاشات المياه التقليدية لحظة هبوطها في مطار موي الدولي. وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى يضم سعادة عبد الصمد شريف ناصر محافظ مومباسا الكينية ومعالي اونيسيموس موركومين، وزير الطرق والمواصلات بالإضافة إلى ممثلين من السياحة في كينيا وهيئة المطارات الكينية. وكان على متن الرحلة وفد فلاي دبي برئاسة سودهير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، شبه القارة الهندية وإفريقيا) في فلاي دبي.

مع بدء الرحلات إلى مومباسا، أصبحت فلاي دبي أول ناقلة من دولة الإمارات العربية المتحدة تسير رحلات مباشرة من دبي إلى المدينة الساحلية في جنوب شرق كينيا.

وفي المؤتمر الصحفي قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا) في فلاي دبي: "تعكس رحلة فلاي دبي الافتتاحية إلى مومباسا التزامنا بمواصلة تعزيز شبكتنا في أفريقيا وتوفير الراحة لمسافرينا ومزيد من خيارات السفر الملائمة إلى واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في شرق أفريقيا.

واضاف "انطلاق عملياتنا سيخدم الجالية الكينية في الإمارات ويعزز من حركة التجارة بين بلدينا ويعطي المسافرين من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء شبكة فلاي دبي المتنامية خيارات السفر لاستكشاف أفضل المعالم السياحية في كينيا.

ومن جهته قال سعادة اونري أوجوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة المطارات الكينية: "يعد هذا اليوم علامة بارزة في مشهد الطيران المتنامي باستمرار في بلدنا. رحلات فلاي دبي إلى مطار موي الدولي لا يعزز التواصل بين بلدينا فحسب، بل يمثل أيضا شهادة على الشراكة الحيوية والمتنامية بين كينيا والإمارات العربية المتحدة.

واضاف "لطالما كان مطار موي الدولي بمثابة بوابة إلى شرق أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والتبادل الثقافي. ومع إطلاق فلاي دبي لرحلاتها، فإننا نفتح أبواباً جديدة من الفرص لتعزيز علاقاتنا وتسهيل حركة التجارة والخبرات بين بلدينا".

نمت شبكة فلاي الى 123 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف من 84 طائرة بوينغ 737. أضافت فلاي دبي وجهات القاهرة وكرابي وميلانو وباتايا وبوزنان إلى شبكتها في عام 2023 وستبدأ خدماتها اليومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا في 10 فبراير 2024.

تشمل شبكة فلاي دبي في أفريقيا أديس أبابا، الإسكندرية، أسمرة، القاهرة، دار السلام، جيبوتي، عنتيبي، هرغيسا، جوبا، مقديشو، مومباسا وزنجبار.





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