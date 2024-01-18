الأزمة الاقتصادية تدفع مصر لفكرة الاستغناء عن اللاعبين الأجانب

جاءت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لتدفع مجلس النواب إلى تقديم اقتراح يتمثل في حظر استقدام اللاعبين الأجانب وكذلك المدربين، للأندية المصرية بكل درجاتها، لاسيما أن هذه التعاقدات تكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة المصرية حظر استقدام الأجانب لكل الاندية المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر، وتساءل أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه بدوره إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، قائلاً: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري، بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟ مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية المصرية، في مختلف الألعاب الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم، بالتوقف الفوري عن التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع اللاعبين والمدربين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية المصرية.



ودعا النائب أشرف أمين، اتحاد كرة القدم المصري وكل رئيس ناد رياضي (مخلص لوطنه) بحسب وصفه، إلى وقف التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالعملات الخارجية، على الأقل في الوقت الراهن الذي يشهد أزمة في الدولار، بالتزامن مع انتشار سوق موازية للدولار وصل فيها سعره لأكثر من 53 جنيهًا، مطالباً من الحكومة الإسراع في تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع "البريكس".

وقال أشرف أمين: "الدولة تمر بمأزق اقتصادي في العملة الصعبة، مصر فيها 102 لاعب أجنبي، مرتباتهم بالدولار، والجزائر فعلتها من قبل، ومنعت التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب".

وتابع: "من الممكن أن نتوقف عن التعاقد مع الأجانب لمدة سنة أو سنتين، نحن مستهدفون من كل الجهات ولابد من عبور الأزمة".

الجدير بالذكر أن الأندية المصرية الكبرى تعتمد بشكل كبير على الأجانب، مثل الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز، وشهدت المواسم الماضية زيادة عدد الأجانب إلى 5 لاعبين بصفوف الفريق الواحد، بعدما كانت تقتصر من قبل على 3 فقط.

وتضمن اللائحة أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، كما لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

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