غرفة دبي العالمية تدعم توسع «أيميا باور» الإماراتية في إفريقيا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دخول شركة «أيميا باور»، وهي إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في المنطقة وتتخذ من دبي مقراً لها، إلى موزمبيق، لتعزز بذلك من توسع أعمال الشركة الإماراتية في القارة الأفريقية.

وبموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بحضور بنك الاستثمار الوطني في موزمبيق على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي انعقد مؤخراً في الإمارات، ستعمل «أيميا باور» وشركة «هايدروبور» في موزمبيق لتطوير محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ميجاواط، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 150 مليون دولار.

ودعمت غرفة دبي العالمية توسع «أيميا باور» عبر مكتبها الخارجي في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، حيث قدم المكتب للشركة الإماراتية بيانات قيّمة ومعلومات حيوية حول آليات الاستثمار والشراكات ومتطلبات الأعمال والاقتصاد الموزمبيقي، وتم ترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية لها في موزمبيق مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المحلية، وأثمرت هذه الجهود عن إتمام صفقة المشروع وهو أول مشروع لـ «أيميا باور» في موزمبيق.

تنافسية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يواصل القطاع الخاص المحلي إثبات تنافسيته عالمياً بالاستفادة من ميزات دبي الحيوية وما تتمتع به من بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع. وفي هذا الإطار تستمر غرفة دبي العالمية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة».

وأضاف: «قدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لتمكين شركة»أيميا باور«من تعزيز أعمالها في القارة الأفريقية عبر اتفاقية تطوير مشروع حيوي وضخم للطاقة الشمسية في موزمبيق، مما يعكس أهمية الجهود المبذولة لتحفيز نمو الشركات المحلية ومساعدتها على الدخول في أسواق خارجية واعدة، وإبرام صفقات مجزية تنعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص في دبي، وتعزز من مكانة الإمارة كمنصة مثالية للانطلاق والتوسع عالمياً. وفي ظل أهمية أفريقيا كسوق استراتيجية بالنسبة لنا، نلتزم باستكشاف وتحديد الفرص الجديدة في هذه القارة وغيرها من الأسواق العالمية الواعدة الأخرى التي توفر إمكانات نمو قوية للشركات العاملة في دبي».

وتدير غرف دبي العالمية حالياً سبعة مكاتب تمثيلية خارجية ضمن القارة الأفريقية، تشمل إلى جانب موزمبيق كلاً من مصر ونيجيريا وغانا وأثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.

أعمال

وتنسجم جهود غرفة دبي العالمية والخدمات التي تقدمها عبر مكاتبها الخارجية لدعم توسع مجتمع الأعمال المحلي دولياً مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول العام 2030، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «أيميا باور»: «تأتي اتفاقية تطوير مشروع محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بدعم حيوي من غرفة دبي العالمية، وتجسد أيضاً الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية، ومن ضمنها (إيميا باور)، في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة. وتفخر (أيميا باور) بلعب دور محوري في دعم مزيج الطاقة الوطني في موزمبيق، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا بمن فيهم بنك الاستثمار الوطني وشركة (هايدروبور) والجهات التنظيمية والحكومية المعنية لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وتمكين عمليات التصنيع الأخضر في البلاد انسجاماً مع التزامنا بتوفير حلول الطاقة الخضراء والموثوقة. وسيساعد مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في موزمبيق ومنطقة الجنوب الأفريقي عموماً، عدا عن مساهمته في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير».

وقال إديسون مانغويناني عضو المجلس التنفيذي لبنك الاستثمار الوطني في موزمبيق: «يعزز بنك الاستثمار الوطني في موزمبيق عبر هذه الاتفاقية من دوره التنموي، وذلك من خلال توفير حلول للتمويل واستقطاب استثمارات أجنبية للمشاريع، مما يجسد التزامنا بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موزمبيق. وباعتبارها خطوة حيوية، تعكس هذه الاتفاقية دور البنك في تحول قطاع الطاقة والتنمية المستدامة».

يذكر أن حكومة موزمبيق تمتلك 100 % من بنك الاستثمار الوطني، ويساهم البنك في تحسين جودة المعيشة لشعب موزمبيق من خلال التمويل والاستشارات وعمليات تمويل مشاريع القطاعين الحكومي والخاص التي تساهم في خدمة المجتمع المحلي.

كهرباء

ومن المتوقع لمحطة ماتامبو للطاقة الشمسية أن تسهم إلى حد كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في موزمبيق التي تقدر بحوالي 232.900 طن سنوياً. وبمجرد تشغيلها، ستلعب المحطة دوراً هاماً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد ومنطقة الجنوب الأفريقي عموماً بما يتماشى مع أهداف الحكومة لتسريع مسار التحول الكهربائي في موزمبيق. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزود المشروع أكثر من 150.000 منزلاً بالكهرباء، ويوفر ما يزيد على 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.

وتعتبر «أيميا باور» واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في المنطقة، ولديها مشاريع قيد الإعداد والتنفيذ بقدرة إنتاجية تتجاوز 6 جيجاواط عبر 20 دولة. وتأسست الشركة في عام 2016، وتضم فريقاً رائداً من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة والمتنوعة في تطوير المشاريع عبر جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى. وتتمتع «أيميا باور» بحضور قوي بالفعل في القارة الأفريقية من خلال مشاريع في بوركينا فاسو ومصر والمغرب وتوغو، وتعد هذه صفقتها الأولى في موزمبيق.





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