القوات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينياً من الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 51 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله وقلقيلية ونابلس وطولكرم.
وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، يوم الأحد الماضي، بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصا، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18012024000110011019ID1107737352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.