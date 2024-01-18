القوات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 51 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله وقلقيلية ونابلس وطولكرم.

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، يوم الأحد الماضي، بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصا، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".





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