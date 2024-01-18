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انقلاب فرنسي.. تورط باريس سان جيرمان في تهمة فساد بسبب نيمار

1/18/2024 5:26:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مصدر مقرب من التحقيق، إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية، بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لنادي باريس سان جيرمان، بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار.

وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع ميديابارت الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءا من تحقيق أكبر.

وذكر ميديابارت في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه بها مُنحت للنادي الفرنسي كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادماً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.

ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي من باريس سان جيرمان، لكن مهاجم برشلونة السابق خاض 5 مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.

وخضع نيمار
البالغ عمره 31 عاما لجراحة في نوفمبر الماضي لعلاج إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، ستمنعه من المشاركة مع البرازيل في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.

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