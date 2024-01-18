تونس تواصل البحث عن قارب يقل 40 مهاجراً فُقد منذ أسبوع

أكد مسؤول أمني في تونس أن وحدات الحرس البحري تواصل عمليات البحث والتمشيط للعثور على قارب يقل نحو 40 مهاجرا تونسيا فقد أثره منذ أسبوع.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن لا معلومات حتى الآن عن المفقودين.

وتجري عمليات التمشيط في البحر في سواحل صفاقس والمهدية وعبر الجو من خلال مروحيات عسكرية.

وقال الجبابلي إن البحث بدأ بعد أن تقدم أهالي المفقودين بطلب المساعدة من السلطات الأمنية ومعرفة مصير أبنائهم.

ووفق المعلومات الأمنية، غادر القارب سواحل المنطقة في الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 من الشهر الجاري في طريقه إلى السواحل الإيطالية، ولم تتوفر معلومات من الجانب الإيطالي بشأنه.

وشهدت سواحل تونس هذا العام تدفقات قياسية للمهاجرين عبر سواحلها إلى إيطاليا ولا سيما المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بعشرات الآلاف في المدن الساحلية.





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