142 مليار درهم ودائع جديدة استقطبتها بنوك دبي في 11 شهراً

استقطبت بنوك دبي أكثر من 142 مليار درهم ودائع جديدة على مدار 11 شهراً الأولى من عام 2023، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع 1.132 تريليون درهم، متصدرة السوق بحصة تتجاوز 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك العاملة في الإمارات.

وأفادت بيانات للمصرف المركزي باستقرار أصول بنوك الإمارة فوق 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.



واستمرت بنوك دبي أيضاً في صدارتها لمنح الائتمان المصرفي بإجمالي بلغ 920 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة من 246.2 مليار درهم في شهر أكتوبر إلى 250 مليار درهم في نوفمبر.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.907 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 315 مليار درهم. بينما استقرت الودائع عند 1.106 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان من 882.6 مليار درهم أكتوبر إلى 903 مليارات درهم.

وبلغت الأصول المصرفية لبنوك الدولة الأخرى 311 مليار درهم، وارتفعت الودائع إلى 205.6 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات إلى 54.5 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز