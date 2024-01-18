الطاير: 262 مليار درهم التوفير التراكمي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطرق والمواصلات

كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن حجم التوفير التراكمي الذي حققته الاستثمارات الضخمة لحكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل، خلال الفترة من 2006 إلى 2023، بلغ 262 مليار درهم، من قيمة الوقت والوقود المهدرين، بسبب الازدحامات المرورية، مقابل 140 مليار درهم أنفقتها الحكومة في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، حيث بلغت إيرادات الهيئة عام 2022، قرابة 8.9 مليارات درهم، كما ساهمت في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والمشترك من 95 مليون راكب عام 2006 إلـى قرابة نصف مليار راكب عام 2022، وزيادة نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي من 6% إلى 21.6%، وساهمت كذلك في خفض وفيات حوادث الطرق من 21.9 لكل 100

ألف من السكان عام 2006 إلـى 1.9 عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 90%.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها معاليه في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي كانت بعنوان: (قيادة المشاريع الضخمة والتحولات الاستراتيجية)، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات.

توجيهات ودعم القيادة

وقال معاليه: بفضل الدعم والتوجيهات الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تمضي دبي بخطوات ثابته، لتوفير أفضل بيئة وبنية تحتية، لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار، ولتكون دبي أفضل مدينة للحياة في العالم.

وأضاف: حققت هيئة الطرق والمواصلات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نجاحا استثنائيا في إنجاز عدد من المشاريع العملاقة في المدة الزمنية المحددة لها، أهمها الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، وقناة دبي المائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي لأي مدينة في العالم، فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تصل نسبة المنافع الاقتصادية إلى التكاليف (Benefit Cost Ratio)، في بعض مشاريع الطرق بحلول عام 2030 إلى 8.8 دراهم (أي أن العائد الاقتصادي لكل درهم أنفق على مشاريع الطرق يصل إلى 8.8 درهم)، في حين نجح مترو دبي في تحقيق نقطة التعادل بين المنافع والتكاليف، عام 2016، ويُـتوقع أن تصل النسبة إلى 4.3 دراهم عام 2030، وساهمت المشاريع والبرامج التي طبقتها الهيئة للحد من الانبعاثات الكربونية في الفترة من 2014 إلى 2023، في تحقيق وفورات بلغت قرابة نصف مليار درهم.

القيادة الفعالة

وأكد معالي مطر الطاير، أهمية القيادة الفعالة ووضوح الرؤية والإصرار على تحقيقها، في نجاح المشاريع الكبرى، حيث ساهم قرار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،

بإنشاء ميناء راشد، ومينـاء جبل علي، ومطار دبـي الدولي، في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدتها دبـي خلال العقود الماضية، وكذلك قرار

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إنشاء طيران الإمارات، وتنفيذ نخلة جميرا، ومترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وإطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبـي، في مواكبة التنمية والنمو الكبير، فـي عدد السكان فـي إمارة دبـي، وتعزيز اقتصاد الإمارة دبـي، وتحقيق جودة حياة للسكان، فعلى سبيل المثال تقدر الفوائد الإجمالية للخط الأزرق للمترو، بحوالـي 56.5 مليار درهم عام 2040.

تحديات تنفيذ المشاريع

واستعرض معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الضخمة، وتشمل: التغيرات فـي سلاسل التوريد، والتنافس العالمي على الموارد، وما يتبعها من تحديات لوجستية تؤثر في التكلفة والزمن، والمنافسة الإقليمية الشديدة، على استقطاب المواهب والشركات، ذات الخبرات الفنية والتقنية، نتيجة الازدهار الذي تشهده المنطقة، والتعقيدات الناتجة عن التداخل بين التخصصات الفنية والتقنية في المشروع الواحد، والحاجة إلى توفير بدائل مناسبة للتمويل، وكذلك إدارة العلاقة مع عدد كبير من الشركاء، وأهمية تحقيق التوازن بين المصالح والمنافع المتوقعة، مشيراً إلى أنه في عام 2008، أوقفت العديد من الدول تنفيذ مشاريعها، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولكن في دبي كان الوضع مختلفاً، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستمرار في تنفيذ المشاريع، وتطبيق الحلول المناسبة للحفاظ على حقوق المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع، وجدولة برامجها الزمنية، ووضع البدائل المناسبة لاستكمال تمويل المشاريع الاستراتيجية، فعل سبيل المثال، جرى الاتفاق مع بنوك عالمية لتمويل مشروع مترو دبي، واستمر العمل فيه وافتتح وفقاً لبرنامجه الزمني المعتمد في 9/9/2009.

منظومة مؤسسية

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أدركت مبكراً هذه التحديات، ووضعت منظومة مؤسسية لإدارة المشاريع الكبرى، شملت تأسيس مكتب مؤسسي لإدارة المشاريع، ووضع نظام تقني متكامل لإدارة المحافظ والمشاريع وقياس الفوائد، وتطبيق نظام مؤسسي لدراسات الهندسة القيمية، والذي ساهم في خفض تكلفة العديد من المشاريع، حيث ساهم التعديل في تصميم الأقواس الخاصة بمشروع جسر (انفينيتي)، وتغيير وظيفتها من عنصر إنشائي إلى عنصر معماري، في خفض التكلفة بنسبة 50%، كما شملت المنظومة المؤسسية لإدارة المشاريع الكبرى، تشكيل مجلس للمشاريع الكبرى (Forum) ، يضم رؤساء الشركات العاملة فـي المشروع لمناقشة المعوقات والتغلب على التحديات، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية وتقييم التحالفات للمشاريع الكبرى، لضمان تحقيق أفضل قيمة، إلى جانب تصميم هيكل تنظيمي وإداري خاص لإدارة المشاريع، فعلى سبيل المثال، جرى تشكيل 16 فريق عمل لمشروع الخط الأزرق، يضم 100 متخصص لدعم أنشطة وعناصر المشروع الفنية والتعاقدية والمالية.

استشراف المستقبل

وتطرق الطاير في كلمته إلى أهمية التكنولوجيا فـي مشاريع التنقل، وقال: استشرفت حكومة دبي قبل سبعة أعوام مستقبل التنقل الذكي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله) عام 2016، استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة التي تهدف إلـى تحويل 25% من الرحلات إلى وسائل ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويـُتوقع أن يسهم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية، في تحقيق منافع اقتصادية إجمالية تقدر بنحو 22 مليار درهم بحلول عام 2030، حيث شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبـي رئيس المجلس التنفيذي، في ديسمبر الماضي، تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في تشغيل مركبات شركة جنرال موتورز كروز الأمريكية ذاتية القيادة، وسيجري التوسع في هذه الخدمة مستقبلا، وصولاً إلى أربعة آلاف مركبة حتى عام 2030، كما أجرت الهيئة العديد من الدراسات والتجارب، وعقد الشراكات والاتفاقيات لبدء تشغيل التاكسي الجوي عام 2026، بوصفه أول خدمة من نوعها في المنطقة، مضيفاً: إن استراتيجية التحول الرقمي للهيئة 2030 تتضمن تنفيذ 82 مشروعا ومبادرة استراتيجية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.6 مليار، درهم لتعزيز الريادة العالمية في مجال التحول الرقمي القائم على البيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة بنسبة 100%، وتطوير أكثر من 50 حالة استخدام: (use cases) في الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات مبتكرة مثل: التنبؤ بنسبة إشغال المواقف في دبي، عبر التطبيق الذكي للهيئة، واستخدام تقنيات دردشة الذكاء الاصطناعي: (شات جي بي تي ChatGPT)، عبر المتحدث الآلي (محبوب).

4 مليارات درهم

واستعرض معالي مطر الطاير في كلمته، جهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز الاستدامة، تنفيذاً لاستراتيجية صفر انبعاثات كربونية، حيث تسعى الهيئة لتحويل جميع حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، وكذلك تحويل كل أنظمة إنارة الطرق إلى أنظمة ذات كفاءة عالية وموفرة للطاقة قبل عام 2035، والوصول إلى مبانٍ ذات كفاءة عالية للطاقة بحلول عام 2045، ويـُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق وفر مالـي يقدر بنحو 4 مليارات درهم، مقارنة بالعمل المعتاد.

وتحدث معاليه عن تعزيز الاقتصادات المشتركة القائمة على تغيير مفاهيم الاستخدام ونماذج الملكية، التي ستحدد التغيرات القادمة في خدمات النقل، حيث أُطلق عدد من الشركات لتعزيز الناتج المحلــي لإمارة دبـي وتحقيق الأهداف الرئيسة لأجندة دبـي الاقتصادية (D33)، لتصبح دبـي واحدة من أكبر 4 مراكز مالية فـي العالم، ومواكبة لهذه التوجهات، أطلقت الهيئة في العامين الماضيين، شركة سالك، شركة مساهمة عامة تصل قيمتها إلـى 24 مليار درهم، وأدرجت شركة تاكسي دبـي فـي سوق دبـي المالـي العالمي، بقيمة 6 مليارات درهم، وفي مطلع العام الجاري، أطلقت شركة باركن، ويـُتوقع أن تصل قيمتها إلـى 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن طلبات الاكتتاب على شركتي سالك وتاكسي دبي، حققت أرقاما قياسية، حيث بلغت قيمة طلبات اكتتاب شركة سالك 180 مليار درهم، وشركة تاكسي دبي 150 مليار درهم.

الدروس المستفادة

وختم معاليه كلمته بعرض الدروس المستفادة من خبرته في قيادة المشاريع الضخمة والتحولات الاستراتيجية، أهمها: ضرورة وجود القائد في الميدان، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان)، وسموه يحرص على التواجد في الميدان لتلمس احتياجات السكان، فالعديد من المشاريع المنفذة هي نتاج لزيارات وجولات سموه، ومثال على ذلك مشروع كورنيش جميرا الذي وجه سموه بتنفيذه، ليكون وجهة سياحية لسكان وزوار إمارة دبي، وكذلك مسارات الدراجات الهوائية التي بلغ طولها حتى نهاية العام الماضي 544 كيلومتر.

ومن الدروس المستفادة التخطيط الاستباقـي، ودراسة السيناريوهات المستقبلية، لرفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال، والجرأة في اتخاذ القرارات، والسرعة في اقتناص الفرص، لمواكبة التطورات السريعة في كل المجالات، وكذلك الاستثمار في المشاريع النوعية والضخمة، التي تحرك الاقتصاد، ودعم الشركات والمؤسسات المصنعة، والمراكز البحثية في تطوير أنظمة وحلول تناسب طبيعة إمارة دبي، وتبني نماذج عمل مرنة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، ومراجعة الخطط كل ثلاث سنوات، وإجراء التغييرات عليها لمواكبة التحولات العالمية.





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