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كيفية تنمية حس المسؤولية لدى طفلك

1/18/2024 5:16:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنمية حس المسؤولية لدى الأطفال يتطلب توجيه وتشجيع من الوالدين. إليك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لتعزيز حس المسؤولية لدى طفلك:


-إعطاء الثقة: عندما يشعر الطفل بأن الوالدين يثقان به ويعتمدان عليه في أداء مهام بسيطة، سيكون لديه دافع لتحمل المسؤولية.


-تحديد مهام مناسبة: قم بتحديد مهام يمكن للطفل أداؤها وفقًا لعمره وقدراته، مثل ترتيب ألعابه أو مساعدة في تجهيز الطاولة للوجبات.


-تقديم الدعم: يجب أن يشعر الطفل بأن الوالدين مستعدين لمساعدته وتقديم الدعم عند الحاجة، وذلك من خلال توجيهه وشرح الخطوات الصحيحة لإكمال المهام.


-تحفيز الاستقلالية: عندما يتمكن الطفل من أداء المهام بشكل مستقل، يجب تشجيعه وتقدير جهوده حتى يشعر بالفخر والاستقلالية.


-تقديم نموذج إيجابي: يجب على الوالدين أن يكونا نموذجًا إيجابيًا في أداء المهام وتحمل المسؤولية، حيث يتعلم الأطفال من خلال المثال.


-تشجيع المشاركة في صنع القرارات: يمكن تشجيع الأطفال على المشاركة في اتخاذ بعض القرارات الصغيرة، مثل اختيار وقت اللعب أو تحديد نوعية الطعام.


-تقديم التحفيز والثناء: عندما يؤدي الطفل مهمة بشكل جيد، يجب تقديم التحفيز والثناء لتشجيعه على مواصلة تحمل المسؤولية.

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