راكب يعضّ يد مضيفة طيران!

MENAFN - Khaberni) خبرني - قام راكب مخمور على متن طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية“أول نيبور إيروايز” بعض المضيفة، ما دفعها إلى أن تعود أدراجها.





وكانت الطائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، حيث أوضح ناطق باسم الشركة أن الراكب أمريكي خمسيني عضّ ذراع المضيفة، وأكد بأنه كان مخموراً.





وتم القبض على المتهم، إلا أنه لم يتذكر ما فعله، والتحقيقات جارية.