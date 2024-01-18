راكب يعضّ يد مضيفة طيران!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قام راكب مخمور على متن طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية“أول نيبور إيروايز” بعض المضيفة، ما دفعها إلى أن تعود أدراجها.
وكانت الطائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، حيث أوضح ناطق باسم الشركة أن الراكب أمريكي خمسيني عضّ ذراع المضيفة، وأكد بأنه كان مخموراً.
وتم القبض على المتهم، إلا أنه لم يتذكر ما فعله، والتحقيقات جارية.
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