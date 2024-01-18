Thursday, 18 January 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راكب يعضّ يد مضيفة طيران!

1/18/2024 5:16:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قام راكب مخمور على متن طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية“أول نيبور إيروايز” بعض المضيفة، ما دفعها إلى أن تعود أدراجها.


وكانت الطائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، حيث أوضح ناطق باسم الشركة أن الراكب أمريكي خمسيني عضّ ذراع المضيفة، وأكد بأنه كان مخموراً.


وتم القبض على المتهم، إلا أنه لم يتذكر ما فعله، والتحقيقات جارية.

MENAFN18012024000151011027ID1107737318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث