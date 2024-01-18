الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحرّك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في شهر مقابل عملات كبرى، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يسرع الخطى في عمليات خفض أسعار الفائدة.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، إلى 103.29 نقطة في التعاملات الآسيوية .



وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103.69 نقطة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 13 كانون الأول الماضي.

