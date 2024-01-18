الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحرّك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في شهر مقابل عملات كبرى، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يسرع الخطى في عمليات خفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، إلى 103.29 نقطة في التعاملات الآسيوية .
وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103.69 نقطة أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 13 كانون الأول الماضي.
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