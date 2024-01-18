بمقدار ثلاثة دنانير .. انخفاض جديد على ليرة الذهب محلياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية بمقدار 3 دنانير بعد انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشا في الاردن اليوم الخميس .
حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم الى 332 دينارا ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 292 دينارا .
وبلغ سعر الاونصة 2011 دولارا في التداولات العالمية
هذا وانخفض سعر غرام الذهب بالاردن اليوم الخميس 30 قرشا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.2 دينارا للشراء منهم .
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