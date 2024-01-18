التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعيش الأسواق العالمية حالة ارتباك، بعد تصريحات متضاربة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال الأيام الماضية، حول مصير أسعار الفائدة، مع قرب عقد أول اجتماعات المجلس للعام الحالي.



وبحسب بيانات اقتصادية، رصدها "الوكيل الإخباري" انخفضت توقعات خفض الفائدة بشكل كبير، بعد أن صعدت على السطح تخوفات من أن الخفض المباشر للفائدة ربما يعيد رفع التضخم من جديد.



وأشارت البيانات، أن الفيدرالي الأمريكي تمكّن خلال سياساته المُتشددة على مدار العامين الماضيين من كبح جماح التضخم، إلا أنه حتى الآن لم يصل إلى الهدف عند معدل 2% ، غير أن الأسعار في الأسواق حافظت على استقرار نسبي خلال الربع الأخير من العام الماضي.



ونوهت إلى أن أبرز أسباب التوقعات في عدم خفض الفائدة مع نهاية الشهر الجاري بشكل مباشر تعود إلى الأزمات الجيوسياسية في العالم، وخاصة أزمة البحر الأحمر، وحالة عدم اليقين التي أصابت الأسواق، إثر تخوفات من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.



ووفقاً للمحللين فان الفيدرالي اليوم يعيش حالة ارتباك، بين خفض الفائدة للتماشي مع خفض التضخم من جهة، وتأثيرات الصراعات في العالم ودورها في رفع الأسعار من جهة أخرى.



ووفقاً لبيانات قياس أداة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية، التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان 97.9% من المتداولين يتوقعون أن يقرر الفيدرالي نهاية الشهر الجاري الإبقاء على تثبيت الفائدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 %، فيما يتوقع 2.1% من المتداولين خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتكون عند نطاق 5 إلى 5.25%.



ومن المُقرر أن يعقد الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع له لهذا العام، يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الثاني الجاري.