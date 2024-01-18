قنبلة في وجه إسرائيل .. انتقاد نادر من كتلة الليكود لنتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- في انتقاد نادر الحدوث، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الليلة البارحة، أن نواب ووزراء "الليكود" شنّوا هجومًا على نتنياهو، وأبلغوه في خطاب وصل إلى مكتبه بأن السماح لـ 170 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل بمثابة قنبلة "ستنفجر في وجه الإسرائيليين".

جاء ذلك على خلفية ما تبدو أنها خطوات نحو السماح لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة نجمت عن الشلل في قطاعات حيوية، منها: الزراعة، والبناء، وخدمات الضيافة.

وذكرت الصحيفة أن الانتقادات طالت نتنياهو ومجلس الحرب، وحمَّل معارضو إدخال الفلسطينيين وزير الدفاع يوآف غالانت أيضًا المسؤولية.

الصحيفة نبَّهت إلى أن التكلفة الشهرية لغياب العاملين في مجالات الزراعة والبناء وخدمات الضيافة تبلغ قرابة 3.1 مليار شيكل (قرابة 800 مليون دولار).

خطاب حاد اللهجة

وأرسل نواب ووزراء من حزب السلطة خطابًا لرئيس الوزراء استنكروا خلاله ما قالوا إنها "نية نتنياهو السماح بإدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية".

وكانت قرارات صدرت عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون المدنية (الاجتماعي-الاقتصادي)، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عقب الحملة العسكرية على غزة، بإلغاء تصاريح عمل الفلسطينيين في إسرائيل.

ولجأت إسرائيل إلى دول حول العالم لسدّ العجز الناجم عن رحيل آلاف العمال من تايلاند والصين ونيبال ومولدوفا، ووضعت خطة لاستقدام عمالة بديلة من الهند، لكنها لم تُنفَّذ، فيما أرسلت من مالاوي عشرات المزارعين للعمل في مستوطنات غلاف غزة.

وورد في الخطاب أن نتنياهو "على دراية بأنه لا يمكنه المصادقة على إدخال العمال من الضفة من خلال قرارات يتخذها الكابينت المدني برئاسة سموتريتش، فالأخير لا يحظى بإجماع وزراء المجلس الوزاري الموسع منذ أسابيع".

كتلة ممانعة

صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت أن عضو الكنيست موشي ساعادا، من حزب "الليكود" هو من أعدَّ الخطاب، وأرسل نسخة منه لوزراء ونواب الحزب، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل في هذا الصدد، ولبحث خطة وزير الاقتصاد نير باركات الذي ينتمي للحزب ذاته، والرامية لاستبدال العمال الفلسطينيين بآخرين من الهند.

ووقّع الخطاب ثلث نواب كتلة "الليكود" بواقع 15 نائبًا، من بينهم الوزير باركات وكذلك وزير الشتات عميحاي شيكلي.

الصحيفة رأت أن الكتلة التي تتشكّل ضد نتنياهو، تُذكِّر بما حدث إبان ولاية أريئيل شارون كرئيس للحكومة، حين تشكّلت كتلة ممانعة تعارض خطة الانسحاب عن قطاع غزة في عام 2005، أدّت في النهاية إلى استقالة شارون من رئاسة "الليكود".

وبحسب الصحيفة فقد تضمن الخطاب عبارات منها: "آن الأوان لاستيقاظ إسرائيل وعدم الصمت حيال دخول 170 ألف فلسطيني للبلاد، فهذا الصمت سينفجر في الداخل، من غير الواضح كيف تريد حكومة إسرائيل المقامرة على أمن مواطنيها، هل نُدخل عمالًا فلسطينيين لنرى إذا ما كانوا قتلة أم لا؟ هل تعلَّمنا شيئًا؟ لقد حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن استجلاب عمالة من الخارج لتمكين الاقتصاد من الانتعاش".