منخفض قطبي في الأفق

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قال مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب، جمال الموسى، ان الأردن على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة قطبية يبدأ التأثير على المملكة في 24 من كانون الثاني/ يناير يمتد حتى 28 من الشهر ذاته، حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة.

وتوقع الموسى عبر برنامج نبض البلد ، أن يهطل كميات كبيرة من الأمطار على المنخفض الجوي، قد يتخللها في بعض الأحيان تساقط للثلوج.

وحول الحالة الجوية في الوقت الراهن ، قاله انه سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن من يوم الخميس حتى الأحد.

وبين انه سيؤثر على الأردن منخفض جوي اعتيادي يومي الاثنين والثلاثاء، يؤدي إلى انخفاض قليل على الحرارة وسقوط الأمطار على أجزاء مختلفة من المملكة.

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