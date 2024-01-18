منخفض قطبي في الأفق

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- Amman Net)
القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تخلي مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء الأربعاء
طائرات حربية تشن فجر الخميس غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية، وفق وسائل إعلام سورية.
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قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس ومساعدات لسكان القطاع.
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. منخفض قطبي في الأفق 01/18/2024 - 11:16 عمان ن
قال مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب، جمال الموسى، ان الأردن على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة قطبية يبدأ التأثير على المملكة في 24 من كانون الثاني/ يناير يمتد حتى 28 من الشهر ذاته، حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة.
وتوقع الموسى عبر برنامج نبض البلد ، أن يهطل كميات كبيرة من الأمطار على المنخفض الجوي، قد يتخللها في بعض الأحيان تساقط للثلوج.
وحول الحالة الجوية في الوقت الراهن ، قاله انه سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن من يوم الخميس حتى الأحد.
وبين انه سيؤثر على الأردن منخفض جوي اعتيادي يومي الاثنين والثلاثاء، يؤدي إلى انخفاض قليل على الحرارة وسقوط الأمطار على أجزاء مختلفة من المملكة.
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