(MENAFN
- Amman Net)
القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تخلي مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء الأربعاء
طائرات حربية تشن فجر الخميس غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية، وفق وسائل إعلام سورية.
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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. غارة جوية تستهدف تاجر مخدرات سوري 01/18/2024 - 11:19 عمان ن
أظهر مقطع فيديو ،فجر الخميس، مكان قضف استهدف تاجر المخدرات الشهير تركي الحلبي في بلدة عرمان في ريف السويداء جنوبي سوريا بعد استهداف البلدة بغارات جوية يعتقد بانها أردنية -حسب مواقع سورية- دون تاكيد او نفي رسمي
وكانت مصادر إعلامية سورية افادت في وقت سابق بأن مقاتلات حربية، نفذت غارتين جويتين على الأقل، في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.
وذكرت أن دوي انفجارات وقع في ريف السويداء الجنوبي قرب الحدود السورية الاردنية، ترافق مع صوت تحليق طيران حربي.
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