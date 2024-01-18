MENAFN - Amman Net)القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، تخلي مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء الأربعاءطائرات حربية تشن فجر الخميس غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية، وفق وسائل إعلام سورية.انطلاق ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي الجديد، التي سينقل خلالها 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندريةالحكومة تتوقع وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقدإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت وحالتهم العامة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذاً لاتّفاق تمّ بوساطتها وينصّ على إدخال أدوية للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس ومساعدات لسكان القطاع.يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. غارة جوية تستهدف تاجر مخدرات سوري 01/18/2024 - 11:19 عمان ن

أظهر مقطع فيديو ،فجر الخميس، مكان قضف استهدف تاجر المخدرات الشهير تركي الحلبي في بلدة عرمان في ريف السويداء جنوبي سوريا بعد استهداف البلدة بغارات جوية يعتقد بانها أردنية -حسب مواقع سورية- دون تاكيد او نفي رسمي

وكانت مصادر إعلامية سورية افادت في وقت سابق بأن مقاتلات حربية، نفذت غارتين جويتين على الأقل، في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.

وذكرت أن دوي انفجارات وقع في ريف السويداء الجنوبي قرب الحدود السورية الاردنية، ترافق مع صوت تحليق طيران حربي.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad