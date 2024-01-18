محلل سياسي يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة (استمع)

محلل سياسي يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة (استمع)
التاريخ
1/18/2024 5:14:20 AM
(MENAFN
- Amman Net) المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة
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