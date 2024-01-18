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محلل سياسي يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة (استمع)

1/18/2024 5:14:20 AM
(MENAFN- Amman Net) المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي يوضح أبرز مخاطر التصعيد السياسي الإقليمي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة

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