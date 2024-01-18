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وزير الصناعة والتجارة: 226 مليون دينار لدعم القمح والشعير للعام الحالي

1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تخصيص مبلغ 226 مليون دينار لدعم مادتي القمح والشعير للعام الحالي منها 143 مليون لدعم مادة القمح.

وقال الشمالي خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الحكومة مستمرة بتثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح وتأثره بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة.

وأضاف أن مخزون المملكة الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاكنا المحلي لمدة 10 أشهر ومن الشعير 8 أشهر، لافتا إلى أن مخزوننا من المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت يكفي لمدد لا تقل عن شهرين.

وأشار الشمالي إلى التزام القطاع الخاص وبمتابعة من الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد الأساسية المخزنة في المملكة على المواطنين.

وبيّن أن الأردن قدم 45 ألف طن من الحبوب للأشقاء في فلسطين وبدأت المملكة بتوريد هذه الكمية قبل نحو شهرين.

يشار إلى أن موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعام 2024 بلغت 59.84 مليون دينار، منها 49 مليون دينار للنفقات الرأسمالية و10.84 مليون دينار للنفقات الجارية.

MENAFN18012024000208011052ID1107737258

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