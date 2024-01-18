وزير الصناعة والتجارة: 226 مليون دينار لدعم القمح والشعير للعام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تخصيص مبلغ 226 مليون دينار لدعم مادتي القمح والشعير للعام الحالي منها 143 مليون لدعم مادة القمح.
وقال الشمالي خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الحكومة مستمرة بتثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح وتأثره بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة.
وأضاف أن مخزون المملكة الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاكنا المحلي لمدة 10 أشهر ومن الشعير 8 أشهر، لافتا إلى أن مخزوننا من المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت يكفي لمدد لا تقل عن شهرين.
وأشار الشمالي إلى التزام القطاع الخاص وبمتابعة من الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد الأساسية المخزنة في المملكة على المواطنين.
وبيّن أن الأردن قدم 45 ألف طن من الحبوب للأشقاء في فلسطين وبدأت المملكة بتوريد هذه الكمية قبل نحو شهرين.
يشار إلى أن موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعام 2024 بلغت 59.84 مليون دينار، منها 49 مليون دينار للنفقات الرأسمالية و10.84 مليون دينار للنفقات الجارية.
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