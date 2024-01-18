لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن جهود السلام في الشرق الأوسط

لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن جهود السلام في الشرق الأوسط
التاريخ
1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط.
وذكر أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وأن يقود لإقامة دولة فلسطينية.
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