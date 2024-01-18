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لافروف يعتزم التحدث أمام مجلس الأمن الدولي عن جهود السلام في الشرق الأوسط

1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن "جهود جماعية" لحل أزمة الشرق الأوسط.


وذكر أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية وأن يقود لإقامة دولة فلسطينية.


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