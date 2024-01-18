مسؤول في البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

مسؤول في البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة
التاريخ
1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة.
ووضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي.
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