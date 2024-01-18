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مسؤول في البيت الأبيض: إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة.


ووضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي.


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