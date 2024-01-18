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الذكاء الاصطناعي يسجّل السلوكيات النادرة للطيور

1/18/2024 5:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طور باحثون من جامعة أوساكا وناجويا اليابانيتين، مُسجِّلاً حيوياً مدعماً بالذكاء الاصطناعي لدراسة سلوكيات الحيوانات النادرة. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة PNAS Nexus، يتضمن المسجل الحيوي: كاميرا فيديو، ومستشعر التسارع، ووحدة ((جي بي إس))، ومستشعر ضغط الماء، ومقياس الحرارة، ومقياس المغناطيسية، ومقياس الإضاءة.
وأنشأ الباحثون برنامج ذكاء اصطناعي على الجهاز يتمتع بقدرات تعليمية غير خاضعة للرقابة لاكتشاف السلوكيات النادرة وتسجيلها تلقائياً، مثل هز الرأس بقوة أثناء الطيران، والبحث عن الطعام تحت الماء، دون إشراف بشري.


وربط الباحثون أجهزة تسجيل البيانات الحيوية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تزن 23 غراماً فقط، بوعاء الماء المخطط في التجارب الميدانية، ونجحت في التقاط سلوكيات فريدة نادراً ما يتم ملاحظتها.

البيان

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