موديز: تعثر الشركات عن السداد في 2023 يصل لأعلى مستوياته منذ 2021

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات العالمية في كانون الأول الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف "موديز" مما يزيد المخاوف من المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل، مع مواجهة الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ومستويات الاقتراض العالية تكاليف تمويل مرتفعة لفترة طويلة.



قالت الوكالة، إن عدد الشركات المُتخلفة عن سداد ديونها، التي صنفتها موديز، قد ارتفع إلى 20 شركة في كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 4 شركات في تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي عدد حالات التخلف خلال 2023 إلى 159.



وأدى ذلك إلى نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية على مدى الـ 12 شهراً الماضية إلى 4.8% بحلول كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل منذ أيار 2021، والتي شهدت افلاسات مرتبطة بالآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وأرجع تقرير موديز ارتفاع حالات التخلّف عن سداد الديون إلى ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تشديد شروط التمويل.

وكتبت وكالة موديز: "أدى ذلك إلى ارتفاع حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات خلال عام 2023".



وكان أكثر من نصف حالات التخلّف عن السداد في كانون الأول تتعلق بشركات مقرها الولايات المتحدة، ولكن 8 حالات أخرى كانت في أوروبا.