هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.
وكان عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدعون ساعر قال في تصريحات سابقة إن وقف الحرب استسلام لحركة حماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.
ونوه أنه يجب اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس.
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