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هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد

1/18/2024 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعيين قادة جدد مكان من تم اغتيالهم.


وكان عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر غدعون ساعر قال في تصريحات سابقة إن وقف الحرب استسلام لحركة حماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.


ونوه أنه يجب اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس.


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