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وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

1/18/2024 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع.


وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: "لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول الأخير في سياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى أن تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من 2023 يعمل بمثابة رياح إضافية مواتية".


وتوقعت الوكالة، أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميا في 2024 بما يشكل ارتفاعا قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق.

وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.

قامت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تتخذ من باريس مقرا لها، بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالزيادة للمرة الثالثة على التوالي.

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