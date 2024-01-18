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استعادة لوحتين مسروقتين لـ بيكاسو وشاغال في بلجيكا

1/18/2024 5:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادرت الشرطة في مدينة أنتويرب البلجيكية لوحتين كانتا مسروقتين لبابلو بيكاسو ومارك شاغال.
ونقلت وكالة الأنباء "بيلجا" عن الشرطة البلجيكية أنه جرى العثور في قبو على لوحتين للفنان الإسباني بيكاسو، والفنان الفرنسي الروسي شاغال، واللوحتان سليمتان .


وكانت اللوحتان قد سُرقتا من أحد مقتني الأعمال الفنية في تل أبيب عام 2010 مع مجوهرات.


وعلمت السلطات البلجيكية، في نهاية عام 2022، أن مواطناً بلجيكياً، يقيم في نامور، عاصمة منطقة فالونيا، كان يعرض اللوحتين للبيع.


وباشرت الشرطة البلجيكية للتحقيق، وصدر أمر اعتقال بحق المشتبه به.

البيان

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