الصفدي: مواقف الأردن وتركيا واضحة في رفض التهجير ووقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.



وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة، مع نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي استمراراً لعملية التنسيق والتشاور التي تكثفت خلال الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية للموقف الأردني التركي المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.



وأضاف أن النقاشات عكست وحدة الموقف الأردني التركي من الحرب على غزة، ومواقفنا وتركيا واضحة في رفض التهجير وضرورة وقف الحرب على غزة وضمان وصول المساعدات للفلسطينيين".



وجدد الصفدي التأكيد على أن العلاقات الأردنية التركية هي علاقات أخوية تاريخية تنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونريد أن نعمل على توسعته تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال: "نبني مع تركيا على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية ونركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".