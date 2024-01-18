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القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل

1/18/2024 5:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.


وأضافت في بيان لها بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك أنه تم إيقاع 5 قتلى إسرائيليين من أفراد القوة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.


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