القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل

القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل
التاريخ
1/18/2024 5:13:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.
وأضافت في بيان لها بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك أنه تم إيقاع 5 قتلى إسرائيليين من أفراد القوة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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