القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية مع تثبيت الأسعار حتى بعد شهر رمضان المبارك.

وقال القضاة خلال مناقشة وزارة الصناعة والتجارة والتموين في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن المؤسسة عملت على زيادة المخزون الاستراتيجي ونسبة المواد الأساسية المتعاقد عليها مثل الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودرة والبقوليات والمواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

وأضاف أن التحوط وزيادة الكميات في مستودعات المؤسسة ينعكس على استقرار الأسعار وعدم زيادتها على المواطنين ولتلافي أي تأثير لأي إعاقات قد تطرأ على سلاسل التوريد أو زيادة في أسعار المواد.

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء 3 فروع جديدة تابعة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية في العاصمة عمّان، ليرتفع عدد فروعها في كافة مناطق المملكة إلى 72 فرعا.