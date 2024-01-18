يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر بألمانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا .



ووقع الحادث في متجر ببلدة مورفلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً) .



ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساءً (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.



ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة في ألمانيا . وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَابْ أحد.

البيان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة