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يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر بألمانيا

1/18/2024 5:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا .


ووقع الحادث في متجر ببلدة مورفلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً) .


ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساءً (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.


ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة في ألمانيا . وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَابْ أحد.

البيان

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