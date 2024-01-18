يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر بألمانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا .
ووقع الحادث في متجر ببلدة مورفلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً) .
ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساءً (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.
ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة في ألمانيا . وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَابْ أحد.
البيان
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