ضيّ دبي يتألق في مدينة إكسبو مع برنامج فعاليات مُلهم

دبي – أصداف نيوز :

كشفت مدينة إكسبو دبي عن برنامج فعاليات مهرجان ضيّ دبي الفني، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية، والذي سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات النقاش الفنية، لتمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها خلال المهرجان الذي ينطلق في 26 يناير وحتى 4 فبراير القادم، من الساعة 6 – 11 مساءً يومياً.

ويدعو مهرجان ضيّ دبي الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع شركة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، الزوار إلى التفاعل مع سبعة قطع فنية ضوئية رائعة من تصميم فنانين إماراتيين، تعكس نسيج المدينة الغني بالتاريخ السردي والثقافة والتعابير الإبداعية. ومن بين الفنانين والمصممين المشاركين مطر بن لاحج، والدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد يوسف، وعبد الله الملا، وميثاء حمدان، وخالد الشعفار، وريم الغيث.

كما أعلن منظمو المهرجان عن تعاونهم مع مبادرة“ليتر أوف لايت” الخيرية، والتي تهدف إلى توفير الإنارة المستدامة لعدد من المجتمعات التي تفتقر لنظم الإنارة في العديد من أنحاء العالم. وتضم قائمة الفعاليات:

سلسلة عروض أخوات الصحراء الضوئية





ترسيخاً لأهداف المهرجان الأساسية، يحتفي ضيّ دبي بالفنانات الإماراتيات اللاتي تركن أثراً كبيراً في المشهد الفني في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام. وتأتي الراحلة ظبية جمعة لملح في طليعة كوكبة من الفنانات الإماراتيات المؤثرات على المشهد الفني والثقافي. وتجسّد الفنانة الراحلة ظبية جمعة لملح أنموذجاً حقيقياً للعزيمة والإصرار، بعد أن تحدت سوء حالتها الصحية التي أقعدتها عن الحركة، وأفقدتها النطق، مفضلة التواصل مع العالم الخارجي بخطوطٍ ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم، حتى أصبحت مع مرور الوقت لغتها الخاصة، فهي اختارت الفن كوسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها الداخلية، وروت قصتها وذكرياتها عن بحر المدينة وصحراءها من خلال أكثر من 200 عمل فني أبهرت العالم. وتأتي سلسلة عروض“أخوات الصحراء” الضوئية كتحية تقدير وإجلال لفن ظبية وأخواتها من الفنانات اللواتي يشاركنها شغفها بالفن من المناطق الصحراوية من جميع أنحاء العالم وستتحول قبة ساحة الوصل الأيقونية إلى لوحة فنية ضخمة مع سلسلةٍ من العروض الضوئية الخاصة لعدد من أعمال الغائبة الحاضرة والمبدعة ظبية جمعة لملح ، وبمشاركة فنانات مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل الأسترالية ريني كوليتجا والجنوب أفريقية إستر مالانغو. وتستعرض أعمال الفنانات المميزة قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة.

ليتر أوف لايت: مهمة مشتركة

تأسيساً على إرث إكسبو 2020، وانطلاقا من التزام دبي العميق تجاه القضايا الإنسانية والبيئية، يتعاون مهرجان ضيّ دبي مع مبادرة ليتر أوف لايت، وهي مبادرة عالمية انطلقت من برنامج إكسبو لايف لدعم المبادرات البيئية والإنسانية حول العالم وحازت على جوائز عدة، حيث تستخدم مواد يسهل الوصول إليها بأسعار معقولة لتوفير إضاءة مستدامة عالية الجودة للمدن والمجتمعات غير القادرة على توفير الإضاءة أو الكهرباء. وسيستهدف التعاون صنع الأضواء ضمن ورش عمل المهرجان وتوزيعها في قرى أغوسان مارش العائمة في الفلبين، لتوفير الضوء لهذه المجتمعات. ويمكن لضيوف المهرجان أيضاً التعهد بالمساهمة مالياً في هذه المبادرة لدعم إضاءة مواقع أخرى في الفلبين وكينيا والكاميرون والهند، ما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة للارتقاء بواقع المجتمعات التي تفتقد هذا الجانب الهام. وتعكس هذه الجهود المشتركة إيمان المهرجان بقوة الضوء في التأثير؛ ليس فقط على الجانب الفني؛ ولكن على جوانب الحياة اليومية، ما يسهم في تنمية المجتمعات ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

التجارب الغامرة:

إلى جانب العروض الفنية الرئيسية، يكون ضيوف المهرجان على موعد مع سلسلة من تجارب الضوء الحيوية والتفاعلية في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي.



سولار كانوبي : هو عرض بصري مبتكر يعتمد على مشاركة الزوار غي استخدام الدراجات الثابتة لتوليد الكهرباء في الموقع، مما يخلق تجربة تفاعلية تغذيها طاقة الضيوف وحضورهم الحيوي.

إليزيان آركس : يجمع هذا العرض بين مجسمات الهياكل المنحنية بأسلوب مذهل، حيث يستخدم الألوان والأضواء لإيصال العواطف والتصورات البشرية بطريقة فنية مميز.

سولار دانس: عروض مجسمات تفاعلية ترسم لوحات ضوئية راقصة تستجيب للحركات وردود الأفعال، ما يؤكد على أن الفن هو انعكاس لجوهر الإنسان ومحيطه. سبيد أوف لايت: يجسد هذا المجسم؛ المستوحى من مفهوم ألواح التزلج؛ روح الثقافة الحضرية في دبي وشغف الشباب، حيث يقدم تجربة مثيرة لعشاق ركوب ألواح التزلج والضيوف على حد سواء. ويتألق سبيد أوف لايت بتصاميم ورسومات الفنانة الإماراتية المعروفة، عائشة الحمراني.

جلسات الحوار المُلهمة وورش العمل التعليمية:



يقدم ضيّ دبي برنامجاً تعليمياً ، حيث يمكن للضيوف المشاركة في جلسات حوارية موسعة حول الفن والثقافة، والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستمتاع بورش العمل التفاعلية.

يستضيف المهرجان أمسيات ثقافية ملهمة بالاشتراك مع الرواد في عالم الثقافة والفنون تقدم فهماً أعمق للفن والأبعاد الثقافية الكامنة وراء كل عمل فني. يوفر المهرجان؛ بالتعاون مع علامة نيكون العالمية؛ دورات تدريبية مخصصة بعنوان العدسات والضوء ، حيث يستطيع للضيوف معرفة المزيد حول كيفية إنشاء أعمال ضوئية مذهلة من خلال دمج تقنيات ضبابية الحركة مع الضوء باستخدام الكاميرا الحديثة ذات العدسة الأحادية العاكسة. وسيتم توفير كاميرات للضيوف المشاركين في هذه الدورات، كما يمكنهم استخدام كاميراتهم الخاصة في حال رغبتهم بذلك.

ورش العمل المخصصة للأطفال:



يستضيف المهرجان أكثر من 20 نشاطاً وورشة عمل متخصصة، ما يتيح للأطفال فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الأضواء والألوان.

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام اكتشاف تأثيرات الضوء والانعكاس والظل من خلال مجموعة من صناديق الضوء التفاعلية. كما يمكنهم الاستمتاع برسم أروع الأشكال باستخدام الدهانات المضيئة في الظلام أو حتى صنع مصابيحهم الخاصة. ويوفر المهرجان أيضاً نشاط الزي المتوهج، حيث يمكنهم استخدام العصي المضيئة لصنع قطع فنية قابلة للارتداء خاصة، بما في ذلك نظارات وتصاميم لطيفة وأساور وزهور وغيرها. يتيح المهرجان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً فرصة صنع فانوس يعتمد على الطاقة الشمسية باستخدام مواد معاد تدويرها، وذلك بالتعاون مع مبادرة ليتر أوف لايت. ويمكن للأطفال أيضاً إنشاء كاليدوسكوب خاص بهم، وهو جهاز بصري يحتوي في أحد طرفيه على قطع زجاجية ملونة يخترقها الضوء القادم من الطرف الآخر لتشكيل رسومات ومجسمات مذهلة. كما يستطيع الأطفال الاستمتاع بتصميم أوعية الضوء التي تعرض مناظر بحرية مستوحاة من أعمال الدكتورة نجاة مكي، باستخدام شموع الضوء الكهربائية والدهانات المضيئة.

ويمكن لكافة زوار مدينة إكسبو دبي متابعة فعاليات مهرجان ضي دبي مجاناً، كما يمكن للضيوف الراغبين التعهد بالمساهمة في دعم مشاريع مبادرة ليتر أوف لايت. ويستقبل المهرجان ضيوفه من جميع الأعمار، موفراً لهم مساحاتٍ مُلهمة للتعلم والتفاعل واستكشاف أروع العروض التي لا تنسى.

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