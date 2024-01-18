ضيّ دبي يتألق في مدينة إكسبو مع برنامج فعاليات مُلهم

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز :
كشفت مدينة إكسبو دبي عن برنامج فعاليات مهرجان ضيّ دبي الفني، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية، والذي سيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى ورش العمل وحلقات النقاش الفنية، لتمنح الزوار تجربة فريدة من نوعها خلال المهرجان الذي ينطلق في 26 يناير وحتى 4 فبراير القادم، من الساعة 6 – 11 مساءً يومياً.
ويدعو مهرجان ضيّ دبي الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع شركة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، الزوار إلى التفاعل مع سبعة قطع فنية ضوئية رائعة من تصميم فنانين إماراتيين، تعكس نسيج المدينة الغني بالتاريخ السردي والثقافة والتعابير الإبداعية. ومن بين الفنانين والمصممين المشاركين مطر بن لاحج، والدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد يوسف، وعبد الله الملا، وميثاء حمدان، وخالد الشعفار، وريم الغيث.
كما أعلن منظمو المهرجان عن تعاونهم مع مبادرة“ليتر أوف لايت” الخيرية، والتي تهدف إلى توفير الإنارة المستدامة لعدد من المجتمعات التي تفتقر لنظم الإنارة في العديد من أنحاء العالم. وتضم قائمة الفعاليات:
سلسلة عروض أخوات الصحراء الضوئية
ترسيخاً لأهداف المهرجان الأساسية، يحتفي ضيّ دبي بالفنانات الإماراتيات اللاتي تركن أثراً كبيراً في المشهد الفني في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام. وتأتي الراحلة ظبية جمعة لملح في طليعة كوكبة من الفنانات الإماراتيات المؤثرات على المشهد الفني والثقافي. وتجسّد الفنانة الراحلة ظبية جمعة لملح أنموذجاً حقيقياً للعزيمة والإصرار، بعد أن تحدت سوء حالتها الصحية التي أقعدتها عن الحركة، وأفقدتها النطق، مفضلة التواصل مع العالم الخارجي بخطوطٍ ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم، حتى أصبحت مع مرور الوقت لغتها الخاصة، فهي اختارت الفن كوسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها الداخلية، وروت قصتها وذكرياتها عن بحر المدينة وصحراءها من خلال أكثر من 200 عمل فني أبهرت العالم. وتأتي سلسلة عروض“أخوات الصحراء” الضوئية كتحية تقدير وإجلال لفن ظبية وأخواتها من الفنانات اللواتي يشاركنها شغفها بالفن من المناطق الصحراوية من جميع أنحاء العالم وستتحول قبة ساحة الوصل الأيقونية إلى لوحة فنية ضخمة مع سلسلةٍ من العروض الضوئية الخاصة لعدد من أعمال الغائبة الحاضرة والمبدعة ظبية جمعة لملح ، وبمشاركة فنانات مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل الأسترالية ريني كوليتجا والجنوب أفريقية إستر مالانغو. وتستعرض أعمال الفنانات المميزة قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة.
ليتر أوف لايت: مهمة مشتركة
تأسيساً على إرث إكسبو 2020، وانطلاقا من التزام دبي العميق تجاه القضايا الإنسانية والبيئية، يتعاون مهرجان ضيّ دبي مع مبادرة ليتر أوف لايت، وهي مبادرة عالمية انطلقت من برنامج إكسبو لايف لدعم المبادرات البيئية والإنسانية حول العالم وحازت على جوائز عدة، حيث تستخدم مواد يسهل الوصول إليها بأسعار معقولة لتوفير إضاءة مستدامة عالية الجودة للمدن والمجتمعات غير القادرة على توفير الإضاءة أو الكهرباء. وسيستهدف التعاون صنع الأضواء ضمن ورش عمل المهرجان وتوزيعها في قرى أغوسان مارش العائمة في الفلبين، لتوفير الضوء لهذه المجتمعات. ويمكن لضيوف المهرجان أيضاً التعهد بالمساهمة مالياً في هذه المبادرة لدعم إضاءة مواقع أخرى في الفلبين وكينيا والكاميرون والهند، ما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة للارتقاء بواقع المجتمعات التي تفتقد هذا الجانب الهام. وتعكس هذه الجهود المشتركة إيمان المهرجان بقوة الضوء في التأثير؛ ليس فقط على الجانب الفني؛ ولكن على جوانب الحياة اليومية، ما يسهم في تنمية المجتمعات ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
التجارب الغامرة:
إلى جانب العروض الفنية الرئيسية، يكون ضيوف المهرجان على موعد مع سلسلة من تجارب الضوء الحيوية والتفاعلية في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي.
سولار كانوبي : هو عرض بصري مبتكر يعتمد على مشاركة الزوار غي استخدام الدراجات الثابتة لتوليد الكهرباء في الموقع، مما يخلق تجربة تفاعلية تغذيها طاقة الضيوف وحضورهم الحيوي. إليزيان آركس : يجمع هذا العرض بين مجسمات الهياكل المنحنية بأسلوب مذهل، حيث يستخدم الألوان والأضواء لإيصال العواطف والتصورات البشرية بطريقة فنية مميز. سولار دانس: عروض مجسمات تفاعلية ترسم لوحات ضوئية راقصة تستجيب للحركات وردود الأفعال، ما يؤكد على أن الفن هو انعكاس لجوهر الإنسان ومحيطه. سبيد أوف لايت: يجسد هذا المجسم؛ المستوحى من مفهوم ألواح التزلج؛ روح الثقافة الحضرية في دبي وشغف الشباب، حيث يقدم تجربة مثيرة لعشاق ركوب ألواح التزلج والضيوف على حد سواء. ويتألق سبيد أوف لايت بتصاميم ورسومات الفنانة الإماراتية المعروفة، عائشة الحمراني.
جلسات الحوار المُلهمة وورش العمل التعليمية:
يقدم ضيّ دبي برنامجاً تعليمياً ، حيث يمكن للضيوف المشاركة في جلسات حوارية موسعة حول الفن والثقافة، والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستمتاع بورش العمل التفاعلية. يستضيف المهرجان أمسيات ثقافية ملهمة بالاشتراك مع الرواد في عالم الثقافة والفنون تقدم فهماً أعمق للفن والأبعاد الثقافية الكامنة وراء كل عمل فني. يوفر المهرجان؛ بالتعاون مع علامة نيكون العالمية؛ دورات تدريبية مخصصة بعنوان العدسات والضوء ، حيث يستطيع للضيوف معرفة المزيد حول كيفية إنشاء أعمال ضوئية مذهلة من خلال دمج تقنيات ضبابية الحركة مع الضوء باستخدام الكاميرا الحديثة ذات العدسة الأحادية العاكسة. وسيتم توفير كاميرات للضيوف المشاركين في هذه الدورات، كما يمكنهم استخدام كاميراتهم الخاصة في حال رغبتهم بذلك.
ورش العمل المخصصة للأطفال:
يستضيف المهرجان أكثر من 20 نشاطاً وورشة عمل متخصصة، ما يتيح للأطفال فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال الأضواء والألوان. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام اكتشاف تأثيرات الضوء والانعكاس والظل من خلال مجموعة من صناديق الضوء التفاعلية. كما يمكنهم الاستمتاع برسم أروع الأشكال باستخدام الدهانات المضيئة في الظلام أو حتى صنع مصابيحهم الخاصة. ويوفر المهرجان أيضاً نشاط الزي المتوهج، حيث يمكنهم استخدام العصي المضيئة لصنع قطع فنية قابلة للارتداء خاصة، بما في ذلك نظارات وتصاميم لطيفة وأساور وزهور وغيرها. يتيح المهرجان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً فرصة صنع فانوس يعتمد على الطاقة الشمسية باستخدام مواد معاد تدويرها، وذلك بالتعاون مع مبادرة ليتر أوف لايت. ويمكن للأطفال أيضاً إنشاء كاليدوسكوب خاص بهم، وهو جهاز بصري يحتوي في أحد طرفيه على قطع زجاجية ملونة يخترقها الضوء القادم من الطرف الآخر لتشكيل رسومات ومجسمات مذهلة. كما يستطيع الأطفال الاستمتاع بتصميم أوعية الضوء التي تعرض مناظر بحرية مستوحاة من أعمال الدكتورة نجاة مكي، باستخدام شموع الضوء الكهربائية والدهانات المضيئة.
ويمكن لكافة زوار مدينة إكسبو دبي متابعة فعاليات مهرجان ضي دبي مجاناً، كما يمكن للضيوف الراغبين التعهد بالمساهمة في دعم مشاريع مبادرة ليتر أوف لايت. ويستقبل المهرجان ضيوفه من جميع الأعمار، موفراً لهم مساحاتٍ مُلهمة للتعلم والتفاعل واستكشاف أروع العروض التي لا تنسى.
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