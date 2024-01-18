عرض خاص لفيلم هجّان بحضور أبطاله في بالرياض

الرياض – أصداف نيوز:

قبل انطلاقه في السينمات، أقيم العرض الخاص لفيلم“هجّان” في سينما موڤي بالرياض بحضور أبطاله عزام النمر ومحمد هلال وتولين بربود ورايد الضيوفي والمنتج محمد حفظي، وذلك قبل أيام من انطلاقه بصالات السينما بالمملكة العربية السعودية في ١٨ يناير.

الفيلم من كتابة مفرج المجفل وعمر شامة وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. وتدور أحداثه حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة. وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

حظي“هجّان” باستقبال حافل في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ومع إطلاق الإعلان الرسمي له كان مثار حديث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي مع عرضه لأجواء أسطورية وغير تقليدية، تكشف عن وجه مختلف للمملكة العربية السعودية.

ويعد“هجّان” أحدث إنتاجات كلًا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. الفيلم من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، كما شاركت في الإنتاج رولا ناصر.