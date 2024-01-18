ايران: مقتل 7 أشخاص جراء قصف صاروخي باكستاني قرب الحدود مع باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الخميس مقتل سبعة أشخاص غير ايرانيين جراء قصف صاروخي باكستاني بالقرب من الحدود الإيرانية - الباكستانية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن مساعد محافظة (سيستان وبلوشستان) الإيرانية علي رضا مرحمتي قوله إن "ثلاث نساء وأربعة أطفال غير إيرانيين قتلوا جراء هجوم صاروخي باكستاني في إحدى القرى الحدودية".
ولفت مرحمتي في الوقت نفسه إلى أن دوي عدة انفجارات سمع فجر اليوم في حدود مدينة (سراوان) التابعة لمحافظة (سيستان وبلوشستان) المحاذية للحدود الباكستانية موضحا أنه سيتم اعلان تفاصيل وملابسات الحادث في الساعات القادمة.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعلنت ان الجيش الباكستاني شن اليوم الخميس ضربات عسكرية شديدة الدقة في محافظة (سيستان وبلوشستان) جنوب شرق ايران وذلك بعد يومين من شن طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية اسفرت عن مقتل طفلين واصابة ثلاث فتيات بجروح.(النهاية)
م و / م خ
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