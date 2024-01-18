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ايران: مقتل 7 أشخاص جراء قصف صاروخي باكستاني قرب الحدود مع باكستان

1/18/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الخميس مقتل سبعة أشخاص غير ايرانيين جراء قصف صاروخي باكستاني بالقرب من الحدود الإيرانية - الباكستانية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن مساعد محافظة (سيستان وبلوشستان) الإيرانية علي رضا مرحمتي قوله إن "ثلاث نساء وأربعة أطفال غير إيرانيين قتلوا جراء هجوم صاروخي باكستاني في إحدى القرى الحدودية".
ولفت مرحمتي في الوقت نفسه إلى أن دوي عدة انفجارات سمع فجر اليوم في حدود مدينة (سراوان) التابعة لمحافظة (سيستان وبلوشستان) المحاذية للحدود الباكستانية موضحا أنه سيتم اعلان تفاصيل وملابسات الحادث في الساعات القادمة.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعلنت ان الجيش الباكستاني شن اليوم الخميس ضربات عسكرية شديدة الدقة في محافظة (سيستان وبلوشستان) جنوب شرق ايران وذلك بعد يومين من شن طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية اسفرت عن مقتل طفلين واصابة ثلاث فتيات بجروح.(النهاية)

م و / م خ




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