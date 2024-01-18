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الفلبين والصين تؤكدان التزامهما بتجنب تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي

1/18/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 18 - 1 (كونا) -- أكدت الفلبين والصين اليوم الخميس التزامهما المتبادل بتجنب تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي وإدارة النزاعات والخلافات البحرية بشكل مناسب من خلال المشاورات الودية وكذلك التعامل بشكل مناسب مع حالات الطوارئ البحرية.
وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثامن بين البلدين لبحث آلية التشاور الثنائي بشأن النزاعات في بحر الصين الجنوبي وتخفيف وإدارة التوترات المستمرة والذي عقد في مدينة (شنغهاي) الصينية بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو ومساعد وزير الخارجية الصيني نونج رونغ.
وأضافت أن "لازارو ورونغ أجريا مناقشات صريحة ومثمرة لتهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي واتفقا على التعامل بهدوء مع الحوادث إن وجدت من خلال الدبلوماسية كما اتفقا على أن الحوار المستمر مهم للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".
وأوضحت الوزارة أن المسؤولين عرضا مواقفهما بشأن منطقة (أيونجين شول) في بحر الصين الجنوبي مؤكدين التزامهما المتبادل بتجنب تصعيد التوترات هناك.
وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على تحسين آلية الاتصال البحري في بحر الصين الجنوبي ويشمل ذلك الاتصالات بين وزارتي الخارجية وخفر السواحل في البلدين بالاضافة الى بدء محادثات حول التبادلات الأكاديمية المحتملة في مجال البحث العلمي البحري بين العلماء الفلبينيين والصينيين.
وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات عديدة بين الصين والفلبين في بعض مناطق المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتبادلتا الاتهامات بإثارة الصراع في الممر المائي الاستراتيجي اذ تطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.(النهاية)

ع ا ب / م خ




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