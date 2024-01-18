الفلبين والصين تؤكدان التزامهما بتجنب تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 18 - 1 (كونا) -- أكدت الفلبين والصين اليوم الخميس التزامهما المتبادل بتجنب تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي وإدارة النزاعات والخلافات البحرية بشكل مناسب من خلال المشاورات الودية وكذلك التعامل بشكل مناسب مع حالات الطوارئ البحرية.
وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثامن بين البلدين لبحث آلية التشاور الثنائي بشأن النزاعات في بحر الصين الجنوبي وتخفيف وإدارة التوترات المستمرة والذي عقد في مدينة (شنغهاي) الصينية بمشاركة وكيل وزارة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو ومساعد وزير الخارجية الصيني نونج رونغ.
وأضافت أن "لازارو ورونغ أجريا مناقشات صريحة ومثمرة لتهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي واتفقا على التعامل بهدوء مع الحوادث إن وجدت من خلال الدبلوماسية كما اتفقا على أن الحوار المستمر مهم للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".
وأوضحت الوزارة أن المسؤولين عرضا مواقفهما بشأن منطقة (أيونجين شول) في بحر الصين الجنوبي مؤكدين التزامهما المتبادل بتجنب تصعيد التوترات هناك.
وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على تحسين آلية الاتصال البحري في بحر الصين الجنوبي ويشمل ذلك الاتصالات بين وزارتي الخارجية وخفر السواحل في البلدين بالاضافة الى بدء محادثات حول التبادلات الأكاديمية المحتملة في مجال البحث العلمي البحري بين العلماء الفلبينيين والصينيين.
وشهدت الآونة الأخيرة مواجهات عديدة بين الصين والفلبين في بعض مناطق المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتبادلتا الاتهامات بإثارة الصراع في الممر المائي الاستراتيجي اذ تطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.(النهاية)
ع ا ب / م خ
MENAFN18012024000071011013ID1107737062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.