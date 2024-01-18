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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

1/18/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال رئيس قسم التنبؤات الزراعية والهيدرولوجية في الإدارة سليمان السندي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وأضاف السندي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6أ قدام.
وأشار إلى الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وقال السندي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بي 1 و4 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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