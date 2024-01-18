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زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية (قيصري) وسط تركيا

1/18/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة اربع درجات على مقياس (ريختر) ضرب صباح اليوم الخميس ولاية (قيصري) وسط تركيا.
وذكرت (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 05ر09 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء (يحيالي).
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 98ر18 كيلومتر مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة.(النهاية)

ا ع س / م خ




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