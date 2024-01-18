زلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية (قيصري) وسط تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة اربع درجات على مقياس (ريختر) ضرب صباح اليوم الخميس ولاية (قيصري) وسط تركيا.
وذكرت (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 05ر09 بالتوقيت المحلي ومركزه قضاء (يحيالي).
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 98ر18 كيلومتر مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة.(النهاية)
ا ع س / م خ
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