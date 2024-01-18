إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية لديها احتجاجا على القصف الصاروخي الباكستاني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 18 – 1 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس القائم بأعمال السفارة الباكستانية لديها احتجاجا على الضربات الصاروخية التي نفذتها إسلام أباد داخل الأراضي الإيرانية.
وقال التلفزيون الإيراني إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الباكستانية للاستيضاح منه بشأن القصف الصاروخي الذي شنته بلاده على قرية حدودية بمحافظة (سيستان وبلوشستان) الإيرانية وأسفر عن مقتل ثلاث نساء واربعة أطفال غير إيرانيين.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعلنت في بيان ان الجيش الباكستاني شن اليوم ضربات عسكرية شديدة الدقة في محافظة (سيستان وبلوشستان) جنوب شرق ايران استهدفت ارهابيين من أصل باكستاني يطلقون على أنفسهم اسم (سارماشارز) وهم موجودون في المناطق غير الخاضعة للحكم داخل إيران.
ويأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات في مقاطعة (بلوشستان) داخل الأراضي الباكستانية ضد تنظيم معاد لطهران يدعى (جيش العدل) دفعت اسلام أباد الى استدعاء سفيرها لدى إيران احتجاجا عليها.(النهاية)
م و / م خ
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