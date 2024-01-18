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إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية لديها احتجاجا على القصف الصاروخي الباكستاني

1/18/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 18 – 1 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس القائم بأعمال السفارة الباكستانية لديها احتجاجا على الضربات الصاروخية التي نفذتها إسلام أباد داخل الأراضي الإيرانية.
وقال التلفزيون الإيراني إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الباكستانية للاستيضاح منه بشأن القصف الصاروخي الذي شنته بلاده على قرية حدودية بمحافظة (سيستان وبلوشستان) الإيرانية وأسفر عن مقتل ثلاث نساء واربعة أطفال غير إيرانيين.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعلنت في بيان ان الجيش الباكستاني شن اليوم ضربات عسكرية شديدة الدقة في محافظة (سيستان وبلوشستان) جنوب شرق ايران استهدفت ارهابيين من أصل باكستاني يطلقون على أنفسهم اسم (سارماشارز) وهم موجودون في المناطق غير الخاضعة للحكم داخل إيران.
ويأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات في مقاطعة (بلوشستان) داخل الأراضي الباكستانية ضد تنظيم معاد لطهران يدعى (جيش العدل) دفعت اسلام أباد الى استدعاء سفيرها لدى إيران احتجاجا عليها.(النهاية)

م و / م خ



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