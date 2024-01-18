رئيسا مجلسي الأمة والوزراء يؤكدان الحرص على تعاون السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم الخميس سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة الجديدة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.
وأكد الجانبان الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي. (النهاية)
ع ع / ت م
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