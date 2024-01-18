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رئيسا مجلسي الأمة والوزراء يؤكدان الحرص على تعاون السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي

1/18/2024 4:38:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم الخميس سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة الجديدة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.
وأكد الجانبان الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي. (النهاية)

ع ع / ت م




MENAFN18012024000071011013ID1107737058

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