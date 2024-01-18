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المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفيري بيرو وتركيا سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين بلديهما والكويت

1/18/2024 4:38:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع كل من سفيري بيرو وتركيا لدى البلاد اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يساهم في توطيد العلاقات بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها سفير جمهورية بيرو لدى البلاد كارلوس منديولا وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز - كل على حدة - حيث تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية لاسيما ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الدكتورة السالم حرص (كونا) على تعزيز التعاون الإعلامي مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء به بما يساهم في أداء الوكالة لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جانبه أشاد السفير منديولا بالثقافة الكويتية مؤكدا أهمية تعريف الشعبين الصديقين بثقافة كل منهما للآخر باعتبار الثقافة جسرا للتعارف والتواصل بين الشعوب.
من جهتها قالت السفيرة سونمز إن 2024 يصادف ذكرى مرور ستين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكويتية التركية لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في تطور دائم في كل المجالات وخصوصا السياحي.
وأكدت سونمز الحرص على التواصل وتعزيز التعاون الإعلامي بين بلادها والكويت واستعرضت في هذا الشأن التجربة الإعلامية التركية. (النهاية) م د م / ت م

MENAFN18012024000071011013ID1107737057

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