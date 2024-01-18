المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفيري بيرو وتركيا سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين بلديهما والكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع كل من سفيري بيرو وتركيا لدى البلاد اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يساهم في توطيد العلاقات بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها سفير جمهورية بيرو لدى البلاد كارلوس منديولا وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز - كل على حدة - حيث تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية لاسيما ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الدكتورة السالم حرص (كونا) على تعزيز التعاون الإعلامي مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء به بما يساهم في أداء الوكالة لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جانبه أشاد السفير منديولا بالثقافة الكويتية مؤكدا أهمية تعريف الشعبين الصديقين بثقافة كل منهما للآخر باعتبار الثقافة جسرا للتعارف والتواصل بين الشعوب.
من جهتها قالت السفيرة سونمز إن 2024 يصادف ذكرى مرور ستين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكويتية التركية لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في تطور دائم في كل المجالات وخصوصا السياحي.
وأكدت سونمز الحرص على التواصل وتعزيز التعاون الإعلامي بين بلادها والكويت واستعرضت في هذا الشأن التجربة الإعلامية التركية. (النهاية) م د م / ت م
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