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وزارتا التربية والإعلام تبحثان خطة لطباعة أكبر دفعة للكتب المدرسية

1/18/2024 4:38:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- بحثت وزارة التربية اليوم الخميس مع وزارة الإعلام خطة لطباعة أكبر دفعة للكتب المدرسية من خلال مطبعة الحكومة التابعة لـ(الإعلام) بغية رفع الإيرادات الحكومية وتطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق.
وقالت وكيل وزارة التربية بالتكليف والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان عقب اجتماعها مع وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي إن هذا التعاون ينطلق من تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وعقب نجاح التجربة الأولى في طباعة الكتب المدرسية في عام 1975.
وأشارت الحمدان إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد الكتب المدرسية التي تم إنجازها للعام الدراسي 2023 ومدى دقة طباعتها وإنجازها والتحديات التي واجهت ذلك موضحة أنه تم وضع خطة مستقبلية للوزارة بالتعاون مع الإعلام لرفع عدد الكتب المقرر طباعتها إلى 70 كتابا مدرسيا بالتنسيق مع إدارة تطوير المناهج.
وأكدت ضرورة التركيز على سرعة إنجاز طباعة الكتب المدرسية في مطبعة الحكومة واعتمادها وتسهيل الأمور المالية والتأكد من مدى جاهزية مطبعة الحكومة لاستقبال الخطة المقترحة.
وذكرت أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وجود فريق عمل من الوزارتين لتنسيق أمور الطباعة كممثلي الإدارة المالية والتوريدات والمخازن والإدارات الأخرى المختصة لوضع خطة زمنية واضحة لطباعة الكتب المدرسية مع مطبعة الحكومة للعام الدراسي 2024.
وأشارت الحمدان إلى أن الوزارتين تسعيان لطباعة ما يقرب من 20 كتابا مدرسيا قبل نهاية شهر مارس المقبل خلال السنة المالية الحالية للاستفادة من الوقت والميزانية المتوفرة استعدادا للعام الدراسي المقبل. (النهاية)

ف ر / ن و ف




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