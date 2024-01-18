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مجلس الأمة يزكي مناصب الشعبة البرلمانية في اجتماعه الأول لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17

1/18/2024 4:38:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- زكى مجلس الأمة اليوم الخميس النائب الدكتور حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17.
وزكى المجلس النواب فهد بن جامع وشعيب شعبان وهاني شمس أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية.
ووافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من الأول من يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.
كما وافق على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار ميزانية الشعبة البرلمانية التي تبدأ من الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025.
ووافق على اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من شهر يوليو 2023 ولغاية شهر ديسمبر 2023. (النهاية)

ع ع / ن و ف




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