Thursday, 18 January 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والصومال إلى ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات

1/18/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الاتحاد الافريقي إثيوبيا والصومال، إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ خطوات لتهدئة التوترات الحالية وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
جاء ذلك في بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي عقب اجتماعه مساء الاربعاء، والذي تطرق إلى الوضع الحالي في العلاقات بين إثيوبيا والصومال. ودعا المجلس البلدين إلى "الانخراط في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة بروح الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية".
وحث البلدين على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات والتصريحات التي يمكن أن تؤثر سلبا على "الروابط القوية لحسن الجوار والصداقة والتضامن القائمة بينهما".
وأعرب المجلس عن "قلقه العميق" إزاء التوتر المستمر بين البلدين وتأثيره السلبي المحتمل على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع.
وأكد المجلس "التزامه ودعمه القويين للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة جميع الدول الأعضاء، من بينها إثيوبيا والصومال".
ودعا البلدين إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الافريقي والقانون الدولي والاسترشاد بها في علاقاتهما الثنائية والدولية.
وفي الوقت نفسه، حث المجلس الأطراف الخارجية على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي.

MENAFN18012024000130011022ID1107737019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث